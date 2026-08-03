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Vareze je rešio da više ne bude samo slavno ime iz prošlosti! Italijanski velikan ovog leta povukao je potez koji je odjeknuo širom Evrope i u novu sezonu ulazi sa najvećim igračkim budžetom u poslednjih četvrt veka.

Prema pisanju italijanskog lista "La Prealpina", klub će za plate košarkaša u sezoni 2026/27 izdvojiti čak 3,1 milion evra neto, što je najveće ulaganje u tim još od 2000. godine.

1/5 Vidi galeriju Proslavljeni argentinski košarkaš Luis Skola Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Andrea Gilardi / imago sportfotodienst / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Iza svega stoji proslavljeni argentinski košarkaš Luis Skola, koji je kao prvi čovek sportskog projekta odlučio da potpuno promeni kurs kluba. Umesto skromnog sastavljanja ekipe, Vareze je ovog leta krenuo u ozbiljnu ofanzivu na tržištu.

Samo godinu dana ranije budžet za igračke plate iznosio je oko 1,4 miliona evra, što znači da je gotovo udvostručen. U klubu veruju da je došlo vreme da se ponovo umešaju u borbu sa najjačim ekipama italijanske košarke.

Najplaćeniji igrač novog tima trebalo bi da bude Vilijam Mekdauel-Vajt, čija će godišnja primanja, prema navodima italijanskih medija, iznositi oko 650.000 dolara.

Odmah iza njega je Hanter Hejl sa platom od oko 570.000 dolara, dok će francuski centar Ismael Kamagate zarađivati više od 500.000 evra.

U Varezeu veruju da su upravo ovakva ulaganja početak novog dugoročnog projekta koji bi klub trebalo da vrati u vrh italijanske košarke. Posle godina skromnijih budžeta, poruka je jasna – vreme je za velike ambicije.