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Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora ne krije da mu je sezona u Beogradu promenila pogled na evropsku košarku.

Posle teškog perioda u Anadolu Efesu, američki krilni centar je eksplodirao u crveno-belom dresu, a sada je u podkastu "Behind the Grind" otvoreno govorio o atmosferi u Areni, večitim derbijima i navijačima koji su ga ostavili bez teksta.

Nvora je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Zvezde i u Evroligi je u proseku beležio 16,9 poena, 4,4 skoka i 1,6 asistencija, a trenutno se priprema za novu sezonu u rodnom Luivilu, gde je studirao.

Govoreći o razlici između NBA lige i Evrolige, istakao je da je u Evropi mnogo teže doći do poena.

Najbolji strelac Evrolige imao je oko 21 poen po utakmici, a ja sam bio među najboljima sa 17. Ovde nema igrača koji svako veče ubacuju po 30 poena. Mnogo se više igra timska košarka, akcije su drugačije, odbrana je čvršća i trebalo mi je vremena da se naviknem. Prva sezona bila mi je veoma teška - rekao je Nvora.

1/5 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, ono što ga je najviše fasciniralo nisu bile utakmice, već atmosfera koju je doživeo u Beogradu.

"Stalno pričam ljudima o tome. U Crvenoj zvezdi sam doživeo najluđu atmosferu u životu. NBA finale nije ni blizu. Prijatelji koji su dolazili da me gledaju nisu mogli da veruju šta vide. Govorili su mi da je atmosfera čak bolja nego dok sam igrao za Luivil, a ja sam im objašnjavao da je ovo potpuno druga dimenzija" - priznao je Amerikanac.

Posebno mesto u njegovom sećanju zauzimaju okršaji sa Partizanom.

"Ne želite da gostujete na tim utakmicama, pogotovo ako ste Partizan. Isto važi i kada mi odemo kod njih. Na jednom derbiju pogodio me je upaljač pravo u lice. Nisam se naljutio, ali sam tada shvatio koliko je to rivalstvo veliko. To je pravo ludilo. Svakom ljubitelju košarke preporučio bih da makar jednom u životu doživi taj derbi" - rekao je Nvora.

Amerikanac je priznao i da igranje za Crvenu zvezdu nosi veliki pritisak, jer su očekivanja navijača ogromna.

"Kada pobeđuješ, sve je sjajno. Ali kada izgubiš, situacija se odmah menja. Navijači su izuzetno ponosni i očekuju da uvek pružaš maksimum. Kada to nije slučaj, jasno pokazuju da nisu zadovoljni. To je deo igranja za ovako veliki klub" - poručio je Zvezdin košarkaš.

Na kraju je otkrio kako bi voleo da ga ljudi pamte kada jednog dana završi karijeru.

"Želim da me pamte kao velikog radnika, ali pre svega kao dobrog čoveka. Kao nekoga kome ljudi mogu da veruju i kome mogu da se obrate kada im je potrebna pomoć. To mi je najvažnije" - zaključio je Nvora.