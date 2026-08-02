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Prava drama desila se na Novom Beogradu, a da nije bilo herojskog čina Milana Gurovića - sve je moglo da se završi i tragedijom!

Naime, čuveni košarkaš je uspeo da spasi čoveka i to iz vozila koje je gorelo, a Kurir je stigao i do detalja ove drame.

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Automobil iz koga je Milan Gurović izvukao čoveka Izvor: Kurir

Sve se desilo kod Lidla u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu, a Gurović se vraćao u stan autom i video je čoveka koji je naglo skrenuo i stao.

Ubrzo je auto počeo da gori, a čovek nije izlazio. Gurović je brzo reagovao prišao i izvukao ga napolje, te su sekunde falile da se sve tragično završi.

Čovek je prebačen u bolnicu gde mu je ukazana pomoć, a od auta nije ostalo ništa.

Gurović je nedavno bio i gost Kurirovog podkasta koji možete pogledati u snimku ispod:

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Gurović Izvor: Kurir