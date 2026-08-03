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Gostujući u podkastu "6,75range", čuveni kapiten Partizana i miljenik Grobara prisetio se svojih početaka i rada sa trofejnim stručnjakom.

- Ja sebe zovem da sam dete kluba. To je osmi razred - 14 godina. Verovatno je video karakter. Imao sam ja problema u svojoj glavi, samopuzdanja, strahovi... Dok ne uradim sve kako treba, ja razmipljam, samo da ne zeznem nešto na treningu. Bilo je teško kad pogrešiš kod njega na treningu. Kao iz kamiona da si ispao, sa 17 godina sam došao. Ta terminologija, sve je novo, svi rade pod konac, ti kad zezneš - ne spavaš noćima - rekao je Novica.

Pričao je Veličković o svojim radnim navikama koje je imao.

- Imao sam. Energijom, borbom i radom sam sve stekao. Taj neki moj bolestan osećaj, ni dan danas ne znam da izgubim. Palim se, fokusiram se, nestvarno. Meni je uvek trebao momenat da uradim nešto što me je palilo. Ako te dobro patosiram, ako skinem pritisak, a bio sam tremaroš ceo život. Nikada nisam spavao pre utakmice. Nisam mogao od tenzije. Psihologija neka isto, kada se probudiš, kao da te je kamion pregazio. Imao sam ludački period u prvom mandatu u Partizanu, dam 20 poena za 7,8 minuta. To se prenelo kasnije u reprezentaciju. Ali dok probijem... Kad igraš loše - igraš lošđe. Neki dobar skok skinem, povučem, dam pas, samo da probušim balon.

1/4 Vidi galeriju Novica Veličković Foto: Mega MIS, @starsport, KK PARTIZAN

Duletovo "bravo" i dan-danas mu odzvanja u sećanju.

- Ogromnu. Najveća stvar u svemu je... On jeste bio strog, ali nikada nije propustio da ti kaže bravo. To je veliki deo njegovog sistema. Kada ti kaže bravo, ti znaš šta treba da radiš. Kad mi kažeš bravo, ja upamtim to kao dobru stvar.