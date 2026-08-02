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Ugovor je potpisan za sezonu 2026/27, uz opciju produžetka na još jednu godinu.

"Veoma sam srećan što postajem deo zeleno-bele porodice. Jedva čekam da doživim tu neverovatnu atmosferu. Spreman sam da dam sve od sebe", rekao je Akobundu Ehiogu za sajt kluba.

Ovaj 26-godišnji košarkaš u Kaunas stiže iz Manrese u čijem dresu je prošle sezone bio lider Evrokupa po broju blokada sa 1,6 po utakmici. On je prosečno beležio 4,4 poena i 2,4 skoka na 19 utakmica Evrokupa.

1/6 Vidi galeriju Fenerbahče - Žalgiris Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je takođe predvodio takmičenje po preciznosti u šutu za dva poena sa 79,1 odsto, pomogavši timu da se plasira u osminu finala Evrokupa.

Akobundu Ehiogu je bio treći u španskoj ligi po blokadama sa 1,6 po meču. Takođe je beležio u proseku 4,8 poena uz 81,6 odsto šuta za dva poena i 2,4 skoka u 34 utakmice španskog prvenstva.