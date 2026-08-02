KOŠARKAŠ CRVENE ZVEZDE SE OŽENIO, NJEGOV SAIGRAČ OBJAVIO SNIMAK SA SVADBE! Drugo "crveno-belo" slavlje ovog leta, pogledajte poljubac o kom svi pričaju! VIDEO
Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora stao je na "ludi kamen", a lepe vesti na društvenim mrežama podelio je njegov klupski kolega Čima Moneke, koji je prisustvovao svečanoj ceremoniji.
Ovo je već drugo svadbeno slavlje u taboru crveno-belih ovog leta, budući da je nedavno sudbonosno "da" izgovorio i Semi Odželej.
Nvora i njegova dugogodišnja partnerka zablistali su pred zvanicama i zakleli se na večnu ljubav na za sada tajnoj lokaciji, pa se navijači i javnost nadaju novim detaljima sa galagala slavlja.
Inače, par se verio u julu prošle godine, a sada su odnose krunisali i brakom.
Nvorina izabranica je Kavana Gregori, devojka koja ne voli preterano medijsku pažnju i drži do privatnosti. Poznato je tek da se ranije bavila čirlidingom, dok na društvenim mrežama uglavnom deli uspomene s putovanja, uz zagonetan opis na profilu: "Negde, radeći nešto".