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Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora stao je na "ludi kamen", a lepe vesti na društvenim mrežama podelio je njegov klupski kolega Čima Moneke, koji je prisustvovao svečanoj ceremoniji.

Ovo je već drugo svadbeno slavlje u taboru crveno-belih ovog leta, budući da je nedavno sudbonosno "da" izgovorio i Semi Odželej.

00:17 Džordan Nvora svadba Izvor: instagram/chimdoggg

Nvora i njegova dugogodišnja partnerka zablistali su pred zvanicama i zakleli se na večnu ljubav na za sada tajnoj lokaciji, pa se navijači i javnost nadaju novim detaljima sa galagala slavlja.

Inače, par se verio u julu prošle godine, a sada su odnose krunisali i brakom.

1/10 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nvorina izabranica je Kavana Gregori, devojka koja ne voli preterano medijsku pažnju i drži do privatnosti. Poznato je tek da se ranije bavila čirlidingom, dok na društvenim mrežama uglavnom deli uspomene s putovanja, uz zagonetan opis na profilu: "Negde, radeći nešto".