Serijom 10:0 naš tim je poveo u 33. minutu sa 55:53. Ipak, ključni mometni desili su se u 37. minutu kada je Srbija vezanim trojkama Luke Roganovića i Andreja Bjelića povela sa 73:67. Rival se od toga nije oporavio, a naš tim u poslednja skoro tri i po minuta nije dozvolio nijedan poen.