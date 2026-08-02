NIJE MOGLO BOLJE ZA KRAJ! Orlići pobedili Estoniju i završili na devetom mestu na Evropskom prvenstvu!
Tim trenera Saše Ocokoljića je poslednjeg dana šampionata posle preokreta savladao Estoniju.
Rival je u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost i vodio do početka poslednje četvrtine, kada je usledio preokret.
Serijom 10:0 naš tim je poveo u 33. minutu sa 55:53. Ipak, ključni mometni desili su se u 37. minutu kada je Srbija vezanim trojkama Luke Roganovića i Andreja Bjelića povela sa 73:67. Rival se od toga nije oporavio, a naš tim u poslednja skoro tri i po minuta nije dozvolio nijedan poen.
Podsetimo, Srbija je tokom prvenstva doživela veliki peh pošto je ostala bez dvojice igrača zbog povreda, Vuka Danilovića i Luke Živojinovića.
U duelu protiv Estonije najefikasniji su bili Andrej Vjelić sa 19 poena (4 sk), Luka Roganović sa 14 poena (4 sk) i Đorđe Lilić sa 13 poena (9 sk).