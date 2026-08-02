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Ženska juniorska reprezentacija Srbije ostvarila je prvu pobedu na Evropskom prvenstvu u Stokholmu u Švedskoj.

Tim trenera Miljane Bojović je posle velikog preokreta savladao Letoniju sa 64:60 (10:14, 14:18, 18:22, 22:6) u utakmici 2. kola grupe D. Obe ekipe sada imaju po jednu pobedu i jedan poraz.

1/7 Vidi galeriju Mlade košarkašice - U18 selekcija 2026 Foto: ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/Eurokinissi Sports

Naš tim će u trećem kolu u ponedeljak od 20.30 časova igrati protiv Hrvatske.

Srbija je u prvom poluvremenu dosta grešila, promašila puno zicera i izgubila čak 17 lopti, ali je uprkos tome imala aktivan rezultat - 24:32.

Ni nastavak nije doneo drugačiju sliku, rival je koristio svaku grešku našeg tima, a u 24. minutu je stigao i do 16 poena viška - 28:44.

Nije dugo prošlo, a Letonija stiže i do maksimalnih plus 17 u meču - 32:49 posle trojke Balode.

Kada se činilo da utakmica ide u jednom pravcu, naše devojke su pokazale da imaju karakter pobednika. Prvo su serijom 7:0 početkom poslednje četvrtine prepolovile zaostatak (49:56), a zatim su serijom 14:0 potpuno preokrenule meč.

Naš tim u poslednjih skoro pet minuta nije primio koš, pa je od rezultata 50:60 stigao do trijumfa - 64:60.

Najefikasnija u našem timu bila je Anastasija Jovanov sa 17 poena (7 sk, 6 as, 6 osv). Jovana Ilić je postigla 12 poena (7 sk).