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Proslavljeni srpski košarkaš Milan Gurović sprečio je u nedelju ujutru tragediju pošto je iz zapaljenog automobila izvukao čoveka.

Milan Gurović Foto: Kurir, Kurir 1 na 1

Sve se desilo kod Lidla u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu, a Gurović se vraćao u stan autom i video je čoveka koji je naglo skrenuo i stao.

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Automobil iz koga je Milan Gurović izvukao čoveka Izvor: Kurir

Ubrzo je auto počeo da gori, a čovek nije izlazio. Gurović je brzo reagovao prišao i izvukao ga napolje, te su sekunde falile da se sve tragično završi.

Čovek je prebačen u bolnicu gde mu je ukazana pomoć, a od auta nije ostalo ništa.

Gurović je nedavno bio i gost Kurirovog podkasta koji možete pogledati u snimku ispod:

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Automobil iz koga je Milan Gurović izvukao čoveka Izvor: Kurir