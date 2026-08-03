Košarka
POJAVIO SE SNIMAK! Milan Gurović je spasao život čoveku: Izvukao ga je iz zapaljenog automobila
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Proslavljeni srpski košarkaš Milan Gurović sprečio je u nedelju ujutru tragediju pošto je iz zapaljenog automobila izvukao čoveka.
Milan Gurović Foto: Kurir, Kurir 1 na 1
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Sve se desilo kod Lidla u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu, a Gurović se vraćao u stan autom i video je čoveka koji je naglo skrenuo i stao.
Ubrzo je auto počeo da gori, a čovek nije izlazio. Gurović je brzo reagovao prišao i izvukao ga napolje, te su sekunde falile da se sve tragično završi.
Čovek je prebačen u bolnicu gde mu je ukazana pomoć, a od auta nije ostalo ništa.
Gurović je nedavno bio i gost Kurirovog podkasta koji možete pogledati u snimku ispod:
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