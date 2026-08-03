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Košarkaška reprezentacija Slovenije do 18 godina postala je šampion Evrope pošto je u finalu savladala domaću Italiju sa 88:71.

To je drugo zlato za Slovence ovog leta, pošto su prethodno u finalu u kategoriji do 20 godina savladali Srbiju u Ljubljani.

Stefan Joksimović, novi Luka Dončić Foto: FIBA

 Junak meča bio je Stefan Joksimović, koga su mnogi prozvali novim Lukom Dončićem.

Stefan Joksimović je rođen u Beogradu 2008. godine. Njegov otac Nebojša Joksimović je od 2005. do 2009. godine nosio dres Hemofarma iz Vršca.

Iako i otac i sin imaju i srpski pasoš, gotovo da nije bilo dileme, pa je Stefan od starta odlučio da igra za Sloveniju.

Ovaj 201 cm visoki košarkaš je sa samo 14 godina postao član Baskonije, za koju i danas nastupa. Ove godine je osvojio Kup Španije, a u oktobru prošle godine je jedan od najmlađih košarkaša ovog kluba koji su zaigrali u Evroligi.

Mnogi smatraju da će imati blistavu karijeru, poput one Luke Dončića i predviđaju mu visoko mesto na NBA draftu 2027. godine.

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Prvi snimak Luke Dončića po dolasku u Srbiju Izvor: Kurir