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Posle brojnih promena u igračkom kadru, Crvena zvezda bi mogla da se rastane i sa Nikolom Kalinićem, jednim od najiskusnijih i najuticajnijih igrača u svlačionici.

Kako prenosi Telegraf, novi trener crveno-belih Ibon Navaro navodno je zauzeo čvrst stav da iskusno krilo nije deo njegove vizije tima za narednu sezonu. Iako Kalinić ima ugovor sa Zvezdom do leta 2027. godine, isti izvor navodi da trener ne želi da gradi ekipu oko njega.

Ljudi iz kluba navodno su pokušali da ukažu na značaj koji Kalinić ima van parketa, pre svega zbog ogromnog autoriteta u svlačionici i uticaja na mlađe igrače, ali navodno nisu uspeli da promene stav španskog stručnjaka.

1/7 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Zbog toga je Zvezda, kako se navodi, već krenula u potragu za košarkašem koji bi mogao da pokriva pozicije krila i krilnog centra, uloge koje je Kalinić godinama obavljao u crveno-belom dresu.

U slučaju rastanka, Zvezda bi rasteretila budžet, pošto Kalinić ima jedan od najvrednijih ugovora u ekipi, dok sa druge strane interesovanja ne manjka. Nekoliko klubova iz Španije prati razvoj situacije, što i ne čudi, pošto je srpski reprezentativac već nosio dresove Valensije i Barselone i ostavio odličan utisak u ACB ligi.

Da ni sam Kalinić nije bio siguran šta ga čeka moglo se naslutiti još pre nekoliko dana, kada je govorio o svojoj budućnosti.

"Imam ugovor, ne znam šta će da se dešava u okviru kluba, trenera, svega, planova, ambicija, ali nadam se da sam tu sledeće godine i videćemo da li ćemo da napravimo taj iskorak. U kom sastavu, ne znam, ali kao i uvek - tu sam, ako treba", rekao je Kalinić u jednom popularnom podkastu.

Crvena zvezda je ovog leta već potpuno promenila izgled ekipe. Klub su napustili gotovo kompletna centarska linija i prvi organizator igre Kodi Miler-Mekintajer, dok su kao pojačanja stigli Vojin Medarević, Patrik Boldvin, Džonatan Motli, David Kremer i Kris Džouns. U međuvremenu je produžena saradnja sa Džeredom Batlerom, ali izgleda da rekonstrukcija tima još nije završena.

Ukoliko se navodi ispostave tačnim, odlazak Nikole Kalinića bio bi jedan od najzvučnijih poteza Crvene zvezde ovog leta i kraj trećeg mandata jednog od igrača koji je godinama bio simbol borbenosti i liderstva u crveno-belom dresu.