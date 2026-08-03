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Lebron Džejms ponovo je glavna tema u Americi, ali ovoga puta zbog odluke kakva se ne pamti u NBA ligi.

Dok većina NBA igrača traži kuću što bliže dvorani, Lebron Džejms navodno planira potpuno suprotno! Na domaće utakmice mogao bi da stiže iz drugog grada - helikopterom.

Kako je prvi objavio "The Athletic", a preneli brojni američki mediji, četvorostruki MVP NBA lige ozbiljno razmatra mogućnost da tokom sezone uopšte ne živi u Filadelfiji, iako je ovog leta postao član Seventisiksersa. Umesto toga, njegova baza trebalo bi da bude Njujork, odakle bi na treninge i utakmice putovao privatnim helikopterom.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Razdaljina između dva grada iznosi oko 160 kilometara, pa let traje svega 45 minuta. Međutim, takav komfor ima astronomsku cenu. Jedan let procenjuje se na oko 4.000 dolara, što znači da bi samo za odlazak i povratak sa 41 domaće utakmice Lebron potrošio više od 328.000 dolara. Kada se uračunaju treninzi, jutarnja šuterska zagrevanja, rehabilitacije i druge klupske obaveze, procene govore da bi račun mogao da naraste na čak 600.000 do 900.000 dolara po sezoni.

Ali novac nije jedini problem.

Američki mediji upozoravaju da bi zimsko vreme između Njujorka i Filadelfije moglo često da prizemlji helikoptere zbog vetra, magle ili oluja, pa bi Lebron morao da ima rezervni plan – luksuzni stan ili hotel u Filadelfiji za dane kada let nije moguć.

Tu je i poreska glavobolja. Ukoliko zaista bude živeo u Njujorku, mogao bi da se suoči sa dodatnim državnim i gradskim porezima, zbog čega su se u američkim medijima već pojavile priče da bi njegova neobična odluka mogla da ga košta mnogo više nego što se na prvi pogled čini. Čak je i administracija guvernerke Njujorka na društvenim mrežama zbijala šale na njegov račun.

Zanimljivo je da Lebron ne bi bio prvi košarkaš Filadelfije koji je odlučio da ne živi u gradu za koji igra. Legendarni Vilt Čemberlen svojevremeno je živeo u Njujorku i putovao na utakmice, dok je isto radio i Džej Džej Redik, koji je iz Bruklina svakodnevno odlazio u Filadelfiju. Ipak, niko od njih nije planirao da gotovo svakodnevno koristi helikopter kao prevozno sredstvo.

Vest je izazvala buru i među navijačima. Društvene mreže preplavili su komentari da "ni milijarder ne želi da živi u Filadelfiji", dok su drugi upozorili da svakodnevno letenje nosi i bezbednosne rizike, posebno posle nekoliko teških helikopterskih nesreća u SAD poslednjih godina.