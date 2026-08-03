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Prelazak Luke Vildoze iz Virtusa u Partizan izazvao je lavinu reakcija među navijačima Crvene zvezde, ali Nemanja Nedović smatra da se oko svega diglo mnogo više prašine nego što je potrebno.

Nekadašnji reprezentativac Srbije, koji je sa argentinskim plejmejkerom činio jedan od najubojitijih tandema u crveno-belom dresu, govorio je o ovoj temi u podkastu "Playbook" i poručio da ne vidi razlog za oštre osude.

"Pa mislim on je ovako super momak, ima neki svoj fazon i stvarno mi je legao. Znaš šta, on je bio u Panathinaikosu 10 meseci, u Crvenoj zvezdi osam meseci, u Olympiacosu 10 meseci, da je on ostao negde 2,3 godine ili četiri, da je osetio klub na drugačiji način pa da mu zameriš. Ovako on je stranac, igra košarku, nigde se nije duže zadržao. Mislim okej, navijače je to povredilo, iznenađenje je transfer, ali nije mi sad neka tragedija iskreno."

1/11 Vidi galeriju Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport

Nedović smatra da se u Srbiji često preteruje kada su ovakvi transferi u pitanju, naročito kada se radi o stranim košarkašima.

"Previše značaja pridajemo tome, emotivno previše ljudi shvataju. Okej da je domaći igrač. Znaju se kodeksi, šta se radi šta ne, ali se za strance preteruje. Oni dođu da odrade svoj posao, da zarade novac i to je to."

Vildozin potpis za Partizan bio je jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg prelaznog roka. Argentinac je prethodno nosio dres Crvene zvezde i brzo postao ljubimac navijača, zbog čega je njegov dolazak u redove najvećeg rivala izazvao burne reakcije. Ipak, Nedović poručuje da emocije ne bi trebalo da zamagle činjenicu da profesionalni sport često podrazumeva upravo ovakve transfere.