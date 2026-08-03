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Nemanja Nedović otvorio je dušu i otkrio detalj iz karijere koji je mogao potpuno da promeni njegov košarkaški put!

Srpski bek, koji je iza sebe imao bogatu internacionalnu karijeru, gostovao je u podkastu "Kole.point", gde je pričao o brojnim temama, a posebno je zanimljiva bila priča o transferu koji nikada nije realizovan.

Nedović je otkrio da je posle odlaska iz Unikahe imao ponudu Fenerbahčea, gde je mogao da sarađuje sa jednim od najvećih trenera u istoriji košarke - Željkom Obradovićem.

Ipak, do tog spoja nikada nije došlo.

Razlog? Savet njegovog menadžera Miodraga Ražnatovića.

"Miško mi je rekao: 'Ne možeš ti sa Željkom'. Možda jedna od grešaka koje sam napravio u karijeri. Da sam otišao tamo možda bih eksplodirao još, po odlasku iz Unikahe. Imao sam i Hjuston Roketse istog leta, ali ne znam koliko bih imao prostora, pa sam se odlučio za Milano", ispričao je Nedović.

Danas, kada pogleda unazad, srpski košarkaš smatra da je upravo taj trenutak mogao da bude velika prekretnica.

U tom periodu Nedović je bio na vrhuncu forme - iza sebe je imao sjajnu sezonu u dresu Unikahe i bio je među najboljim strelcima Evrolige.

Saradnja sa Obradovićem u Fenerbahčeu mogla je da donese potpuno drugačiji razvoj karijere.

1/8 Vidi galeriju Nemanja Nedović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

"Možda bih eksplodirao još više"

Nedović nije krio da i danas razmišlja šta bi se dogodilo da je tada obukao dres turskog velikana.

"Možda jedna od grešaka koje sam napravio u karijeri. Da sam otišao tamo možda bih eksplodirao još..."

Umesto Fenera, izabrao je Milano, gde je nastavio evropski put, ali ostaje pitanje kako bi izgledala njegova karijera da je radio pod komandnom palicom čoveka koji je osvojio sve što se može osvojiti.

Željko Obradović je tada u Fenerbahčeu gradio moćan sistem, a mnogi igrači su upravo pod njegovim vođstvom napravili najveći iskorak.