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Dušan Miletić pronašao je novi klub - srpski centar seli se u Hapoel iz Jerusalima kod Saše Obradovića, gde ga čeka i crno-belo društvo.

Kako prenosi izraelski "Jnet", Miletić je stavio paraf na jednogodišnji ugovor sa Hapoelom, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Srpski košarkaš iza sebe ima sezonu iz snova u dresu rumunskog Kluža, gde je bio jedan od glavnih protagonista u pohodu na titulu šampiona Rumunije i istorijski plasman u četvrtfinale Evrokupa.

1/6 Vidi galeriju Dušan Miletić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Srpski centar je u drugom po jačini evropskom takmičenju pokazao sav kvalitet i prosečno beležio 12,6 poena, 7,6 skokova, 2,3 asistencije, 1,2 ukradene lopte i 1,2 blokade po utakmici.

Posle završetka sezone u Rumuniji, Miletić je kratko nastupao i u Libanu, gde je branio boje Al-Rijadija tokom plej-ofa.

Iako još nije debitovao na velikom takmičenju u dresu reprezentacije Srbije, Miletić je godinama bio deo šireg kruga kandidata za nacionalni tim i redovno je dobijao pozive tokom kvalifikacionih prozora.

Zanimljivo, Miletić je čak treći bivši košarkaš Partizana koji je ovog leta stigao u Hapoel, nakon Džejlina Smita i Šejka Miltona.

Tako je izraelski klub pod vođstvom Saše Obradovića napravio zanimljivu "crno-belu" vezu, a Miletić će pokušati da nastavi sjajan niz iz prethodne sezone.

Hapoel je ovog leta jasno pokazao ambicije, a dolazak srpskog centra predstavlja još jedan potez u sklapanju ekipe koja želi velike stvari na evropskoj sceni.