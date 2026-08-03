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Gurović se zatekao u pravo vreme na pravom mestu, ako može tako da se kaže... Izvukao je čoveka iz automobila koji je nakon toga potpuno izgoreo i tako mu spasio život.

O njegovom herojskom činu je pričala cela Srbija, a u međuvremenu, proslavljeni srpski as je popio piće sa nekadašnjim saigračem.

Na fotografiji koju je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavio Milan Gurović vidi se da je u jednom kafiću sedeo sa Predragom Stojakovićem.

Tada je nastala fotografija za pamćenje.

Dve legende i dva bivša saigrača u reprezentaciji sa kojom su osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu 1999. godine, kao i zlato na Evropskom i Svetskom prvenstvu 2001. i 2002. godine.

1/11 Vidi galeriju Milan Gurović - rad sa klincima ga ispunjava Foto: Petar Aleksić

U pitanju su košarkaši kojima je glavno oružje bio šut, a reći da je Peđa Stojaković jedan od najboljih šutera svih vremena svakako nije greška.

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