Balša Koprivica je potpisao ugovor sa San Pablo Burgosom i debitovaće u ACB ligi. Pročitajte više o njegovoj karijeri i novim izazovima.
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KOPRIVICA POTPISAO! Nekadašnji centar Partizana ima novi klub!
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Srpski košarkaš Balša Koprivica zvanično je novi član San Pablo Burgosa, saopštio je španski klub.
Dvadesetšestogodišnji centar potpisao je ugovor za sezonu 2026/27 i predstojeće takmičarske godine debitovaće u ACB ligi, dok će sa Burgosom nastupati i u Evrokupu.
Balša Koprivica Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, KK Mornar / Media pro, Nenad Kostić
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Koprivica u Španiju stiže iz turskog Bahčešehira, za koji je igrao prošle sezone, nakon četiri godine provedene u Partizanu.
Tokom dosadašnje karijere u Evrokupu nastupao je u dresovima Partizana i Bahčešehira. U tom takmičenju prosečno je beležio 5,9 poena, 4,2 skoka i 0,6 asistencija po utakmici, uz indeks korisnosti od 8,3.
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