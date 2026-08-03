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Srpski košarkaš Balša Koprivica zvanično je novi član San Pablo Burgosa, saopštio je španski klub.

Dvadesetšestogodišnji centar potpisao je ugovor za sezonu 2026/27 i predstojeće takmičarske godine debitovaće u ACB ligi, dok će sa Burgosom nastupati i u Evrokupu.

1/5 Vidi galeriju Balša Koprivica Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, KK Mornar / Media pro, Nenad Kostić

Koprivica u Španiju stiže iz turskog Bahčešehira, za koji je igrao prošle sezone, nakon četiri godine provedene u Partizanu.

Tokom dosadašnje karijere u Evrokupu nastupao je u dresovima Partizana i Bahčešehira. U tom takmičenju prosečno je beležio 5,9 poena, 4,2 skoka i 0,6 asistencija po utakmici, uz indeks korisnosti od 8,3.

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