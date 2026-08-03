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Novi-stari košarkaš PartizanaNikola Tanasković govorio je za klupski sajt crno-belih o planovima u predstojećoj sezoni.

Kako je Tanasković sam rekao, oduvek je imao san da se vrati u Humsku:

1/9 Vidi galeriju Nikola Tanasković u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- Jedva čekam da se vidim u punoj hali, da osetim tu atmosferu. Nadam se da ćemo slaviti mnogo pobeda ove sezone zajedno - istakao je Nikola Tanasković.

Želja da se dokaže i pokaže u Partizanu je i dalje tu, baš kao što je to bio slučaj u njegovom prvom mandatu u Partizanu.

- Praktično sam odrastao u Partizanu. Prošao sam skoro sve mlađe kategorije, dobio šansu u prvom timu i dobio prve minute. Osećam se da vraćam kući, na mesto gde je sve počelo. Još otkako sam otišao iz kluba, ostala je želja da se vratim. Zato mi sve ovo mnogo znači. Vraćam se zreliji i iskusniji, ali sa istom željom kojom sam imao kao klinac da pobeđujem sa Partizanom.

Promenio se vremenom i sam Nikola Tanasković. Sazreo je i kao čovek i kao igrač, a to je pokazao i na terenu u Budućnosti, gde je bio jedan od najboljih pojedinaca. Zbog toga je usledio i poziv u nacionalni tim Srbije za momka iz Smederevske Palanke.

- Pre svega sam mnogo zreliji i iskusniji, a svakako sam bolji i kompletniji igrač. Prošao sam mnogo toga i imao sam veće odgovornosti i veću ulogu u timovima, bio i kapiten. Naučio sam da budem važan šraf ekipe i znam kako da pomognem i doprinesem. Znam svoje kvalitete, kao i mane. Sigurno da se nije promenila moja želja i ambicija za trofejima.

Ostalo mu je upisano u glavi šta je ono što je najvažnije u Partizanu - i kada se pobeđuje, i kada se gubi.

- Dobro znam šta navijači traže – požrtvovanost, borba, nema odustajanja do samog kraja. I u pobedi i u porazu moraš da se baciš za svaku loptu, jer to je Partizan uz koji sam ja odrastao.

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