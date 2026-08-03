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Iskusni plejmejker je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 7,1 poen, 5,2 asistencije i šutirao 38,5 odsto za tri poena na 38 utakmica. Sa 5,2 uspešna dodavanja po meču zauzeo je osmo mesto na listi najboljih asistenata elitnog takmičenja.

U prvenstvu Izraela prosečno je postizao 9,6 poena uz 4,5 asistencije, a sa Makabijem je osvojio duplu krunu, titule prvaka i pobednika Kupa Izraela. Tokom trogodišnjeg boravka u Makabiju osvojio je dve šampionske titule i dva nacionalna kupa.

Blat je profesionalnu karijeru započeo upravo u Hapoelu iz Tel Aviva u sezoni 2014/15, a potom je nastupao za Ramat Hašaron, Hapoel Holon, Hapoel Jerusalim i Albu iz Berlina, sa kojom je 2021. godine debitovao u Evroligi.

1/2 Vidi galeriju Tamir Blat Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, PA-EFE/ANDREJ CUKIC

Sin je proslavljenog trenera Dejvida Blata, koji je 2014. godine predvodio Makabi do titule prvaka Evrope.

Blat novu sezonu dočekuje kao 29. najbolji asistent u istoriji Evrolige sa 796 uspešnih dodavanja, dok sa 288 pogođenih trojki deli 58. mesto na večnoj listi. Tokom karijere osvojio je šampionske titule u Nemačkoj i Izraelu, kao i šest nacionalnih kupova, a dugogodišnji je reprezentativac Izraela.