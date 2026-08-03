Mladi košarkaš Ognjen Radošić napustio je Crvenu zvezdu i sledeće sezone će igrati za Studentski centar na pozajmici.
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CRVENA ZVEZDA POTVRDILA ODLAZAK! Napustio je Mali Kalemegdan!
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Mladi košarkaš Ognjen Radošić će sledeće sezone nastupati za Studentski centar, kao pozajmljeni igrač Crvene zvezde.
Ovu informaciju potvrdio je klub sa Malog Kalemegdana.
KK Crvena zvezda Real Madrid Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport
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Radošić je stigao u leto 2025, ali je imao vrlo ograničenu minutažu, nije dobijao mnogo šanse ni u ABA ligi, kao ni u domaćim takmičenjima, a procenjeno je da je za sve najbolje da talentovani bek, rođen 2006, narednu sezonu provede na pozajmici.
U Zvezdu je stigao iz Igokee.
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