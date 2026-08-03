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Mladi košarkaš Ognjen Radošić će sledeće sezone nastupati za Studentski centar, kao pozajmljeni igrač Crvene zvezde.

Ovu informaciju potvrdio je klub sa Malog Kalemegdana.

KK Crvena zvezda Real Madrid Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Radošić je stigao u leto 2025, ali je imao vrlo ograničenu minutažu, nije dobijao mnogo šanse ni u ABA ligi, kao ni u domaćim takmičenjima, a procenjeno je da je za sve najbolje da talentovani bek, rođen 2006, narednu sezonu provede na pozajmici.

U Zvezdu je stigao iz Igokee.

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Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir