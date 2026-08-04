"Koliko mene ljudi zna? Prošle godine jedan igrač da je prošao pored mene i da se javio. Znaš ko se javio? Nik Kalates, jer sam igrao protiv njega. Znao me je Kevin Panter, znao me je Matijas Lesor... Sve ovo ostalo... Ja ni ne očekujem da me znaju, uopšte ne živim od toga da mi se jave, ali prođu pored mene... Ja sam deset godina igrao za taj klub, prošao mlađe kategorije. Hoću da ti kažem, to prolazi, to ide, ni dobar dan da ti kaže... Jer sam ja jedan visoki čovek koji tu kao nešto radi", rekao je Veličković.