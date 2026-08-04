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Jedan od najvećih košarkaša svoje generacije Kris Boš otkrio je detalje dramatične zdravstvene borbe koja je ponovo potresla njegov život.

Dvostruki NBA šampion priznao je da je u januaru doživeo plućnu emboliju i da je samo pukom srećom izbegao najgori scenario.

Bivši as Toronta i Majamija otvorio je dušu i šokirao javnost priznanjem da je ponovo vodio bitku sa krvnim ugrušcima - problemom zbog koga je svojevremeno prerano završio blistavu karijeru.

"Imao sam epizodu u januaru. Skoro sam umro, bukvalno, i vratio se u život. Ne šalim se. Imao sam još jednu plućnu emboliju. Bio sam u bolnici nedelju dana", rekao je Boš.

Legendarni krilni centar otkrio je da se sada svakodnevno pridržava terapije i da je svestan da će sa ovim problemom morati da živi do kraja života.

"Mislio sam da sam završio sa tim. Nisam. Moram da vodim računa o sebi, da uzimam lekove svaki dan i da budem disciplinovan", poručio je nekadašnji šampion NBA lige.

1/5 Vidi galeriju Legendarni NBA as, dvostruki šampion i član Kuće slavnih - Kris Boš Foto: Bob Daemmrich / Alamy / Profimedia, Darron Cummings / AFP / Profimedia, John McCall / Newscom / Profimedia

Drama koja mu je uzela NBA karijeru

Boš je još tokom igračke karijere imao ozbiljne probleme sa krvnim ugrušcima. Godine 2015. otkrivena mu je plućna embolija, a kasnije su novi problemi doveli do toga da više nije dobio dozvolu lekara da se vrati na teren.

Tada je bio na vrhuncu - osvajao je titule sa Majamijem uz Lebrona Džejmsa i Dvejna Vejda, bio jedan od najboljih visokih igrača lige i činilo se da još ima mnogo toga da pruži. Međutim, zdravlje je bilo važnije od košarke, pa je bio prinuđen da blistavu karijeru okonča u 32. godini.

Poslao poruku i Vembanjami

Boš se sada posebno osvrnuo i na slučaj mladog asa San Antonija Viktora Vembanjame, koji je takođe imao problem sa krvnim ugruškom. NBA legenda ga je upozorila da mora maksimalno ozbiljno da vodi računa o zdravlju.

"Uzimaj lekove. Brini o sebi. Dovoljna je samo još jedna situacija. Meni se desilo dva puta i nisam mogao više da igram", poručio je Boš.

Viktor Vembanjama Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Danas, umesto na parketu, trostruki olimpijac i dvostruki NBA šampion vodi najvažniju utakmicu - onu za zdravlje.