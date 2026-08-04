"SKORO SAM UMRO" Legendarni NBA šampion jedva preživeo novu dramu - zbog iste bolesti je završio karijeru sa 32 godine!
Jedan od najvećih košarkaša svoje generacije Kris Boš otkrio je detalje dramatične zdravstvene borbe koja je ponovo potresla njegov život.
Dvostruki NBA šampion priznao je da je u januaru doživeo plućnu emboliju i da je samo pukom srećom izbegao najgori scenario.
Bivši as Toronta i Majamija otvorio je dušu i šokirao javnost priznanjem da je ponovo vodio bitku sa krvnim ugrušcima - problemom zbog koga je svojevremeno prerano završio blistavu karijeru.
"Imao sam epizodu u januaru. Skoro sam umro, bukvalno, i vratio se u život. Ne šalim se. Imao sam još jednu plućnu emboliju. Bio sam u bolnici nedelju dana", rekao je Boš.
Legendarni krilni centar otkrio je da se sada svakodnevno pridržava terapije i da je svestan da će sa ovim problemom morati da živi do kraja života.
"Mislio sam da sam završio sa tim. Nisam. Moram da vodim računa o sebi, da uzimam lekove svaki dan i da budem disciplinovan", poručio je nekadašnji šampion NBA lige.
Drama koja mu je uzela NBA karijeru
Boš je još tokom igračke karijere imao ozbiljne probleme sa krvnim ugrušcima. Godine 2015. otkrivena mu je plućna embolija, a kasnije su novi problemi doveli do toga da više nije dobio dozvolu lekara da se vrati na teren.
Tada je bio na vrhuncu - osvajao je titule sa Majamijem uz Lebrona Džejmsa i Dvejna Vejda, bio jedan od najboljih visokih igrača lige i činilo se da još ima mnogo toga da pruži. Međutim, zdravlje je bilo važnije od košarke, pa je bio prinuđen da blistavu karijeru okonča u 32. godini.
Poslao poruku i Vembanjami
Boš se sada posebno osvrnuo i na slučaj mladog asa San Antonija Viktora Vembanjame, koji je takođe imao problem sa krvnim ugruškom. NBA legenda ga je upozorila da mora maksimalno ozbiljno da vodi računa o zdravlju.
"Uzimaj lekove. Brini o sebi. Dovoljna je samo još jedna situacija. Meni se desilo dva puta i nisam mogao više da igram", poručio je Boš.
Danas, umesto na parketu, trostruki olimpijac i dvostruki NBA šampion vodi najvažniju utakmicu - onu za zdravlje.