Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Karijeru je započeo u Radničkom iz rodnog Kragujevca, nakon čega je četiri sezone (2017–2021) bio deo beogradskog Partizana.

Zatim je igrao za Slogu iz Kraljeva, užičku Slobodu, beogradski FMP i Zlatibor, dok je prvo međunarodno iskustvo stekao u rumunskoj Krajovi, gde je igrao u dva navrata, a nosio je i dres rumunskog Brašova i litvanskog Nevezisa.

"Od Nikolića se očekuje da će doneti dodatnu snagu i samopouzdanje u reket, gde će svojom visinom, fizičkom snagom i iskustvom biti važan adut za MZT Skoplje na obe strane terena", ističe se u saopštenju uprave tog kluba.

1/5 Vidi galeriju ZVEZDA SILNA NA PREMIJERI: Crveno-beli ubedljivo savladali MZT i potvrdili šampionske ambicije! VIDEO Foto: Starsport

Dimitrije Nikolić je četvrto međunarodno pojašanje MZT Skoplje u novoj sezoni, nakon Amerikanaca Leslija Vornera i Noe Farahana, kao i bosanskog centra Emira Krajinića.

Ugovore imaju i Damjan i Vojdan Stojanovski, Andrej Maslinko, Andrej Andonoski, kao i povratnici Luka Stojanovski i Nikola Vasilevski.

Košarkaši trenera Vaska Atanasova u sezoni 1996/97 takmičiće se u nacionalnom prvenstvu Severne Makedonije, regionalnoj ABA2 ligi i Fiba Evrokupu.