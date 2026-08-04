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Karijeru je započeo u Radničkom iz rodnog Kragujevca, nakon čega je četiri sezone (2017–2021) bio deo beogradskog Partizana.

Zatim je igrao za Slogu iz Kraljeva, užičku Slobodu, beogradski FMP i Zlatibor, dok je prvo međunarodno iskustvo stekao u rumunskoj Krajovi, gde je igrao u dva navrata, a nosio je i dres rumunskog Brašova i litvanskog Nevezisa.

"Od Nikolića se očekuje da će doneti dodatnu snagu i samopouzdanje u reket, gde će svojom visinom, fizičkom snagom i iskustvom biti važan adut za MZT Skoplje na obe strane terena", ističe se u saopštenju uprave tog kluba.

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Dimitrije Nikolić je četvrto međunarodno pojašanje MZT Skoplje u novoj sezoni, nakon Amerikanaca Leslija Vornera i Noe Farahana, kao i bosanskog centra Emira Krajinića.

Ugovore imaju i Damjan i Vojdan Stojanovski, Andrej Maslinko, Andrej Andonoski, kao i povratnici Luka Stojanovski i Nikola Vasilevski.

Košarkaši trenera Vaska Atanasova u sezoni 1996/97 takmičiće se u nacionalnom prvenstvu Severne Makedonije, regionalnoj ABA2 ligi i Fiba Evrokupu.

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