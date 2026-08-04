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Jedan od najvećih promašaja u istoriji KK PartizanDžabari Parker, na kratko se vratio u SAD.

I dalje je neizvesno šta ga čeka u budućnosti, ali nije propustio priliku da se vrati na dobro poznato mesto - Univerzitet Djuk.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Parker je posetio trening Djuk Blu devilsa, za koje je nastupao u sezoni 2013/14 – svojoj jedinoj u koledž košarci.

- Džabari Parker, dobrodošao nazad - stoji na objavi Djuka na društvenim mrežama.

- Sada imamo i određeno iskustvo i napravićemo velike stvari. I ja sam deo ekipe, iako sada sve pratim izdaleka. I dalje sam uz vas, redovno proveravam kako ste, a svako može da me pozove - poručio je Parker.

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Penjaroja o Parkeru Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić