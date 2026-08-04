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Beč nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 26-godišnjim američkim plejmejkerom.

Šerfild je prošlu sezonu započeo u Leven Braunšvajgu, za koji je u nemačkom prvenstvu u proseku beležio 14 poena i 3,6 asistencija.

Sa nemačkim klubom je igrao i u FIBA Evrokupu, u kom je upisivao 16 poena i četiri asistencije po utakmici.

U martu je prešao u Trefl Sopot, za koji je u poljskom prvenstvu u proseku beležio 13,9 poena i 3,4 asistencije.

Ranije u karijeri je igrao i u Kini, Turskoj, Izraelu i Francuskoj.

"Grent je iskusan igrač koji je već nastupao u jakim ligama. Može da igra na obe bekovske pozicije, pouzdan je šuter za tri poena i sposoban je da sam sebi kreira poziciju za šut iz driblinga. Njegova brzina i agresivan stil igre pružaju nam više opcija u napadu. ;Već je pokazao da može da pomogne svom timu i u odbrani. Uveren sam da je Grent veliko pojačanje i da će se brzo uklopiti u naš tim", naveo je trener Beča Dragan Bajić, a preneo sajt kluba.

Šerfild je rekao da se jako raduje početku sezone.

"Želim da pomognem timu da pobedi u što više utakmica, da nastavim da napredujem iz dana u dan i da dam pozitivan doprinos, kako na terenu, tako i van njega", kazao je Šerfild.

(Beta)