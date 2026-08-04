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Lejkersi ulaze u novu eru nakon odlaska Lebrona Džejmsa, pa će slovenački reprezentativac preuzeti ulogu prvog igrača i lidera franšize. Sa tom ulogom dolaze i velika očekivanja navijača, ali Dončić poručuje da sezonu dočekuje potpuno zdrav i motivisan.

"Posle završetka sezone odmorio sam se nekoliko nedelja od košarke kako bih oporavio telo. Sada sam potpuno zdrav. Volim da se svakog leta na kratko udaljim od košarke, da uživam u drugim stvarima i napunim baterije. Kada mi košarka nedostaje, vratim joj se još gladniji i motivisaniji", rekao je Dončić.

Kako prenose slovenački mediji, Lejkersi će deo priprema za novu sezonu obaviti upravo u Sloveniji. Tim iz Los Anđelesa trebalo bi da održi četvorodnevni trening-kamp u Dončićevoj domovini, a osim rada u dvorani, planirane su i brojne aktivnosti van terena.