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Srpski centar je sa Hapoelom, u koji je došao iz libanskog Al Rijadija, potpisao dvogodišnji ugovor.

Miletić (28) je u Al Rijadi stigao u junu ove godine iz rumunskog Kluža, za koji je u Evrokupu prošle sezone u proseku beležio 12,6 poena, 7,6 skokova, 2,3 asistencije, 1,2 ukradene lopte i 1,2 blokade.

U regionalnoj ABA ligi, srpski centar je za ekipu Kluža upisivao 13,1 poen, 7,7 skokova, dve asistencije i 1,7 blokada po utakmici.

Pre dolaska u Kluž, Miletić je igrao za ekipe Spartaka iz Subotice, Šlonska iz Vroclava, Đirone, Partizana, Borca iz Čačka i kraljevačke Sloge.

Sa Hapoelom, koji sa klupe predvodi srpski trener Saša Obradović, će naredne sezone opet igrati u Evrokupu.

"Zadovoljstvo nam je što možemo da poželimo dobrodošlicu Dušanu u porodicu Hapoela. Reč je o iskusnom igraču visoke košarkaške inteligencije i takmičarskog duha. Pored toga što dominira u reketu, on je i odličan skakač, veoma svestran igrač koji donosi čvrstinu, fizičku snagu i kvalitetan šut sa distance. Verujemo da će se brzo uklopiti, doprineti igri u oba smera i imati važnu ulogu u ostvarivanju naših ciljeva u predstojećoj sezoni", naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Miletić je rekao da je jako srećan što je postao član Hapoela.

"Zahvaljujem se klubu na ukazanoj prilici i poverenju. Igrao sam protiv Hapoela u prošlosti, tako da dobro znam kakav je to veliki klub. Uzbuđen sam što ću sada nositi crveni dres i boriti se za tim. Već se radujem upoznavanju sa novim saigračima, stručnim štabom i, naravno, navijačima. Obećavam da ću učiniti sve kako bih pomogao timu da ostvari uspeh i pružio navijačima trenutke ponosa i radosti. Napred Hapoel", kazao je Miletić.