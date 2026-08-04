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Anamarija Goltes, bivša verenica Luke Dončića, odustala je od tužbe za alimentaciju.

Čuveni američki portal TMZ došao je u posed sudskih dokumenata koje je Goltes podnela u ponedeljak.

1/7 Vidi galeriju Anamarija Goltes Foto: Printscreen / Instagram / anamariagoltes

Prema tim papirima, slovenačka manekenka je zatražila od sudije u Los Anđelesu da odbaci njen zahtev bez suđenja.

"Povlačim moju molbu za izdržavanje dece sa posebnom namerom da se ovo pitanje reši prijateljskim i međusobnim sporazumom koji je u najboljem interesu naše dece".

Kako se ranije navodilo, Luka Dončić je podneo zahtev za odbacivanje slučaja, tvrdeći da Anamarijin zahtev za izdržavanje dece i advokatske troškove nema zakonski osnov jer je podnet u Kaliforniji, a deca žive u Sloveniji.

Luka je, zajedno sa advokaticom Laurom Vaser, pokušao da ubedi Anamariju da se preseli sa decom kod njega, ali je ona to odbila i ostala u Sloveniji.

Tada su Luka i Anamarija, zbog udaljenosti, raskinuli veridbu.

Njih dvoje su bili skoro deceniju zajedno, a imaju dvoje dece, dvogodišnju Gabrijelu i sedmomesečnu Oliviju.