Slušaj vest

Srpski reprezentativac Aleksej Pokuševski novi je igrač Lokomotive Kuban, saznaje "Kurir".

Nakon rastanka sa Partizanom, Pokuševski je brzo pronašao novi angažman i karijeru će nastaviti u ruskom velikanu iz Krasnodara. Crno-beli su prethodno odlučili da ne aktiviraju dodatnu godinu ugovora, pa je 24-godišnji košarkaš postao slobodan u izboru nove sredine.

Aleksej Pokuševski Foto: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Lokomotiva Kuban je tako uspela da dovede jednog od najtalentovanijih srpskih košarkaša, koji je prošle sezone nastupao za Partizan i bio deo tima koji se takmičio u Evroligi.

Očekuje se da ruski klub uskoro ozvaniči dolazak srpskog reprezentativca.

Ne propustiteEvroligaŽOCOV PANATINAIKOS BEZ PREMCA! Evroliga uradila prvi presek ekipa: Crvena zvezda na ivici plej-ofa, a Partizan...
partizan-zvezda-aba-polufinale1-716544.JPG
KošarkaDŽABARI PARKER SE VRATIO: "Dobrodošao nazad"!
Džabari Parker
EvroligaZAVLAČIO PARTIZAN DVA PUTA, CRNO-BELIMA PREKIPELO! Transfer sapunica dobila dramatičan epilog - Amerikancu zalupili vrata!
Armoni Bruks i Zek Ledej
Košarka"PROĐU PORED MENE, NI DOBAR DAN DA KAŽU" Novica Veličković bez dlake na jeziku o strancima u Partizanu!
Novica Veličković

BONUS VIDEO:

00:21
Pokuševski tražio od navijača da fer i sportski navijaju Izvor: Kurir