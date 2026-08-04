Aleksej Pokuševski, bivši igrač Partizana, potpisao je za Lokomotivu Kuban u Rusiji. Saznajte više o njegovom novom klubu.
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KURIR SAZNAJE! Aleksej Pokuševski ima novi klub!
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Srpski reprezentativac Aleksej Pokuševski novi je igrač Lokomotive Kuban, saznaje "Kurir".
Nakon rastanka sa Partizanom, Pokuševski je brzo pronašao novi angažman i karijeru će nastaviti u ruskom velikanu iz Krasnodara. Crno-beli su prethodno odlučili da ne aktiviraju dodatnu godinu ugovora, pa je 24-godišnji košarkaš postao slobodan u izboru nove sredine.
Aleksej Pokuševski Foto: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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Lokomotiva Kuban je tako uspela da dovede jednog od najtalentovanijih srpskih košarkaša, koji je prošle sezone nastupao za Partizan i bio deo tima koji se takmičio u Evroligi.
Očekuje se da ruski klub uskoro ozvaniči dolazak srpskog reprezentativca.
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