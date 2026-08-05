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Drama između Luke Dončića i njegove bivše verenice Anamarije Goltes dobila je novo poglavlje.

Kako prenosi TMZ Sports, Anamarija je pred sudom u Los Anđelesu podnela zahtev za povlačenje postupka kojim je tražila određivanje alimentacije za njihovo dvoje dece. U dokumentima je navela da to radi sa jasnom namerom da se pronađe sporazumno rešenje van sudnice.

"Povlačim zahtev za alimentaciju sa konkretnom namerom da ovo pitanje rešim mirnim putem i zajedničkim dogovorom koji je u najboljem interesu naše dece", navela je Anamarija u sudskim dokumentima.

1/7 Vidi galeriju Anamarija Goltes Foto: Printscreen / Instagram / anamariagoltes

Ipak, slučaj još nije potpuno završen.

Sud je odbio njen zahtev za povlačenje jer dokumentacija nije sadržala Lukin potpis, što znači da će procedura morati da bude dodatno rešena. Uprkos tome, ovaj potez mnogi tumače kao znak da su dve strane odlučile da spuste tenzije i pokušaju da pronađu zajednički jezik.

Dončić i Goltes imaju dve ćerke, a upravo je njihova dobrobit, prema navodima iz dokumenata, sada u centru cele priče.

Prethodno je bilo velikih nesuglasica oko nadležnosti suda i načina na koji bi trebalo rešavati pitanja vezana za decu. Dončićeva strana je navodno smatrala da bi takve odluke trebalo da se rešavaju u Sloveniji, gde Anamarija i deca provode vreme.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da Anamarija nije odustala od mogućnosti dogovora, već je ostavila prostor za mirno rešenje. Pravna formulacija "bez prejudiciranja" znači da bi zahtev u budućnosti mogao ponovo da bude pokrenut ukoliko dogovor ne bude postignut.

Luka Dončić se poslednjih meseci trudi da privatni život drži daleko od očiju javnosti, ali svaki detalj iz porodične drame NBA superstara izaziva ogromnu pažnju.

Za sada deluje da je cilj obe strane isti - da se pronađe rešenje koje će biti najbolje za njihove ćerke.