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Spartak iz Subotice nastavlja da sklapa ozbiljan tim za novu sezonu! Šampion Srbije ozvaničio je dolazak Stefana Lazarevića, krilnog košarkaša sa bogatim iskustvom iz domaćih i evropskih takmičenja.

Nekadašnji igrač Crvene zvezde u Suboticu stiže posle sezone u Španiji, gde je branio boje Bilbaa i nastupao u jednoj od najjačih liga Evrope - Endesa ligi.

Lazarević je ime dobro poznato domaćoj košarkaškoj javnosti. Put je počeo u crveno-belom dresu, a još kao junior pokazao je liderske sposobnosti - predvodio je generaciju Zvezde kao kapiten i sa njom osvojio juniorsku Evroligu.

Stefan Lazarević Foto: Starsport

Posle toga je važan deo karijere proveo u FMP-u, gde je izrastao u ozbiljnog igrača, da bi se kasnije vratio u Crvenu zvezdu i sa klubom sa Malog Kalemegdana osvojio čak osam trofeja.

U njegovoj kolekciji nalaze se:

dve ABA lige,

tri titule prvaka Srbije,

tri Kupa Radivoja Koraća.

Lazarević je prošle sezone dodao još jedan pehar u svoju riznicu - sa Bilbaom je osvojio FIBA Evropski kup, čime je potvrdio da i dalje može da bude važan faktor na velikoj sceni.

1/5 Vidi galeriju Srpski košarkaš Stefan Lazarević Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia

Dolazak Lazarevića predstavlja peto pojačanje Spartaka ovog leta. Pre njega u Suboticu su stigli Marko Jeremić, Met Kolman, Alonzo Gafni i Džalon Pipkins, a ambicije kluba dodatno su porasle pred sezonu u kojoj će igrati i FIBA Ligu šampiona.

Spartak je ostao bez nekoliko igrača iz prethodne sezone, među kojima su Nikola Rebić, Stefan Momirov i Vojin Medarević, pa će iskustvo Lazarevića biti veoma značajno u novom projektu.

Subotičani očigledno ne žele samo da učestvuju - cilj je da budu ozbiljan faktor, a dolazak igrača sa Zvezdinim i evropskim pečatom pokazuje da se u klubu razmišlja ambiciozno.