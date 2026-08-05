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NBA bi mogao da dobije još jedan transfer koji će ozbiljno odjeknuti "preko bare"! U centru pažnje našao se srpski reprezentativac Nikola Jović, koji se sve češće pominje kao ključni deo paketa u mogućoj razmeni između Majamija i Dalasa.

Američki mediji poslednjih dana intenzivno pišu da je Majami Hit ozbiljno zagrizao za Kleja Tompsona, četvorostrukog NBA šampiona i jednog od najboljih šutera u istoriji lige. Kako navode, Hit želi da pojača spoljnu liniju, a upravo bi Jović mogao da bude najveća žrtva tog plana.

Klej Tompson Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prema više izvora, razmatra se scenario u kojem bi Klej Tompson završio u Majamiju, dok bi Nikola Jović krenuo put Dalasa, uz dodatnu kompenzaciju u vidu pika druge runde. Takvu konstrukciju kao realnu predstavili su američki analitičari i NBA insajderi, ističući da se plate dvojice igrača gotovo idealno poklapaju.

Majami, međutim, nije odustao ni od druge opcije. Ukoliko Dalas pristane da raskine ugovor sa Tompsonom, Hit bi pokušao da ga dovede kao slobodnog igrača, čime bi Nikola Jović ostao van bilo kakve razmene. Upravo zbog toga se u američkim medijima navodi da je budućnost srpskog reprezentativca i dalje potpuno otvorena.

Jović je i ranije bio predmet spekulacija tokom leta, ali je nedavno izjavio da je srećan što je ostao u Majamiju i da jedva čeka novu sezonu, posebno zbog prilike da igra uz Janisa Adetokumba. Ipak, novo interesovanje za Tompsona ponovo ga je vratilo u centar NBA glasina.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ako bi do razmene zaista došlo, Nikola Jović bi postao saigrač Kupera Flega i Kajrija Irvinga u Dalasu, dok bi Majami dobio iskusnog šampiona koji bi dodatno pojačao napad u borbi za vrh Istočne konferencije. Za sada, međutim, sve je i dalje na nivou spekulacija i potencijalnih scenarija koje razmatraju američki mediji.