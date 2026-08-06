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Ovaj 34-godišnji nemački košarkaš je potpisao dvogodišnji ugovor sa izraelskim klubom. Tajs u Makabi stiže iz Monaka gde je proveo poslednju sezonu i po.

On je prošle sezone prosečno beležio 9,7 poena, pet skokova i 0,8 blokada na 38 utakmica Evrolige. Pomogao je Monaku da osvoji četiri domaća trofeja u sezoni 2025/26. Godinu dana ranije, pridružio se timu sredinom sezone i pomogao mu da se plasira u finale Evrolige.

Tajs je karijeru započeo u Nemačkoj. Debitovao je u Evroligi sa Brose Bambergom, kojem je pomogao da osvoji tri uzastopne titule šampiona Nemačke i jedan Kup Nemačke u periodu između 2014. i 2017. godine.

1/6 Vidi galeriju Danijel Tajs Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tajs je stavio potpis na dvogodišnju saradnju sa izraelskim klubom, prema kojoj će zarađivati 2,2 miliona dolara po sezoni.

Nakon toga je igrao u NBA ligi za Boston, Čikago, Hjuston, Indijanu, Los Anđeles Kliperse i Nju Orleans, pre nego što se 2025. godine preselio u Monako.

Tajs je sa reprezentacijom Nemačke osvojio zlatne medalje na Svetskom prvenstvu 2023. i na Evrobasketu 2025. godine. Takođe je osvojio i bronzanu medalju sa Evropskom prvenstvu 2022. godine.

Tajs je imao posebnu listu želja

Tajs je tokom pregovora dostavio čelnicima "Ponosa Izraela" listu posebnih zahteva koji su morali da budu ispunjeni kako bi stavio potpis na ugovor.

A neki od njih su prilično neobični.

Najviše pažnje privukao je zahtev vezan za njegove ljubimce.

Navodno je nemački centar tražio da klub obezbedi osobe koje će brinuti o njegovim psima — i to na dve lokacije.

Pošto će Makabi i naredne sezone domaće utakmice u evropskim takmičenjima igrati u Beogradu zbog situacije u Izraelu, jedan deo organizacije navodno bi bio vezan za Srbiju, a drugi za Tel Aviv.

Ali to nije sve.

Tajs je, prema tim navodima, insistirao i na tome da mu budu dostupni određeni proizvodi iz Nemačke, kao i automobil nemačkog proizvođača.