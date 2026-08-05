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Dugogodišnji tuzlanski košarkaški novinar Edin Skokić podneo je prijavu protiv NBA centra i reprezentativca BiH Jusufa Nurkića, optuživši ga za kontinuirano psihičko nasilje, uznemiravanje i uhođenje, prenosi portal Mondo.ba.

Ove navode potvrdio je Mondu i portparol Tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović, istakavši da je po nalogu dežurnog tužioca zvanično formiran predmet protiv košarkaša Jute.

"Novinar Edin Skokić podneo je krivičnu prijavu Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona protiv košarkaša Jusufa Nurkića. Na osnovu prijave formiran je predmet i po nalogu postupajućeg tužioca istražitelji OKP PU Tuzla preduzimali su provere prijavljenih radnji, te je na okolnosti iz prijave saslušano prijavljeno lice. Međutim, podnosilac prijave je 14. jula 2026. godine podneo još jednu krivičnu prijavu protiv istog lica, koja je spojena sa već postojećim predmetom. Po nalogu tužioca, policijski istražitelji će obaviti dodatne provere prijavljenih radnji, nakon čega će Tužilaštvu dostaviti izveštaj. Nakon analize izveštaja i pratećih materijalnih dokaza biće doneta tužilačka odluka, odnosno utvrđeno da li u prijavljenim radnjama ima elemenata krivičnog dela", rekao je Arnautović za banjalučki Mondo.

"Sve je počelo prošle godine pred Eurobasket, kada sam napisao tekst o bh. reprezentaciji. Nurkić je na Fejsbuku objavio post u kom je kritikovao Košarkaški savez BiH i uslove rada. Meni je to bilo iritantno, pa sam napisao kritički tekst pod naslovom 'Ćuti i treniraj'. Preko nekih reprezentativaca BiH saznao sam da se užasno naljutio zbog tog teksta. Nakon prvenstva, na svom zvaničnom profilu objavio je moju fotografiju uz komentar da će biti 'veselo', koristeći ulični žargon koji se može shvatiti i kao indirektna pretnja. To je bio prvi put da sam ga prijavio Kantonalnom tužilaštvu", počeo je priču Skokić.

1/5 Vidi galeriju Nurkić u dresu Jute. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Na pitanje da li se strasti nakon toga smirile, odgovorio je da nisu.

"U decembru je otišao korak dalje - koristeći veštačku inteligenciju, montirao je moje fotografije, napravio od mene klovna i objavljivao to u dva navrata na profilu koji prati oko 150.000 ljudi. U početku nisam pridavao previše pažnje tome. Nisam reagovao, niti sam na portalu na kom sam urednik dozvoljavao da se piše o njemu. Potpuno sam ga ignorisao".

Skokić je objasnio da je prelomni trenutak da presavije tabak i zatraži zaštitu policije bio u julu.

"Moj sin trenira košarku u Slobodi i tokom leta treniraju u dvorani 'Mejdan'. Otišao je na trening i brzo se vratio kući. Kada sam ga pitao zašto se vratio, rekao mi je da je tamo bio Nurkić. Tada sam shvatio da je to počelo da utiče na moju decu i moju porodicu. Proverio sam njegov zvanični profil i video da su ti sporni i uvredljivi sadržaji o meni i dalje javno dostupni, čak i nakon više od 30 nedelja. Tada sam presekao - otišao sam u Tužilaštvo TK i u junu podneo krivičnu prijavu pod svojim imenom i prezimenom, a razmatram i privatnu tužbu za klevetu i uvredu pred Opštinskim sudom".

1/8 Vidi galeriju Jusuf Nurkić Foto: Printskrin/Instagram

Kako ističe, cela porodica je prošla kroz ogroman stres samo zato što se zbog svog posla našao na udaru uticajne javne ličnosti i milionera.

"Tuzla je mala sredina i svi se manje-više poznajemo. Ljudi su me zaustavljali na ulici, pokazivali mi te objave, neki su se smejali, a neki pružali podršku. Nastojao sam da to ignorišem i nosim se s tim profesionalno. Međutim, onog trenutka kada je to počelo direktno da utiče na moju decu, više nisam mogao i nisam hteo da ćutim. Odlučio sam da zaštitim svoj i integritet svoje porodice pravnim putem".

Tuzlanski novinar je poručio da je slučaj sada zvanično u rukama nadležnih pravosudnih organa.

"Podneo sam je na osnovu odredaba zakona koje se odnose na proganjanje i verbalno nasilje na društvenim mrežama. Znam da je u Tuzli u poslednje vreme podignuto nekoliko optužnica za slična dela uhođenja i sajber-nasilja. Njegov sadržaj i dalje stoji na profilu, a na moje ranije apele da se to ukloni, niko iz njegovog tima nije odgovorio. Verujem da je umesto reakcije prema Savezu s kojim je bio u sukobu ili onima s kojima ima sportske nesuglasice, izabrao mene jer je procenio da sam 'najslabija karika'".