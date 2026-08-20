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Čuveni košarkaš Džunior Bridžmen je 2025. godine preminuo u 72. godini i ova vest potresla je Ameriku.

Nekoliko televizijskih stanica iz Lujvila objavilo je da se Bridžmen uhvatio za grudi na jednoj dobrotvornoj večeri, shvativši da je doživeo srčani udar. TV stanica "WLKY" javila je da je odmah pozvana Hitna pomoć, ali da nekadašnjem košakašu nije bilo spasa.

Bridžmen je odigrao 12 sezona u NBA ligi, a igrao je za Milvoki i Los Anđeles Kliperse. Karijeru je završio 1987. godine.

Iako je bio veoma poštovan igrač, o čemu govori činjenica da su Baksi povukli dres sa brojem dva koji je on nosio, najviše se pamti po onome što je postigao van terena.

Međutim, njegova priča nije bila samo o košarci.

Bridžmen je odrastao u teškom okruženju u istočnom delu Čikaga i tada nije imao dolar i 25 centi za članarinu u lokalnom klubu. Dok je bio srednjoškolac tokom leta je radio sezonske poslove i zarađivao od 20 do 40 dolara nedeljno, pa bi tako stečeni novac koristio tokom čitave školske godine. Radio je i na njivama Lujzijane kao mehaničar, učio je posao i u čeličani, a radio je nekoliko puta nedeljno i noćne smene od ponoći do 7 ujutru u kompaniji Ford.

1/5 Vidi galeriju Džunior Bridžmen Foto: Printskirin Youtube, Arnold Turner / Getty images / Profimedia

Nakon što je završio karijeru, odlučio je da se posveti biznisu. Umesto velikim ugovorima u NBA, zaradio je mnogo više novca izvan terena. Tokom karijere je zaradio tek oko tri miliona dolara, ali je kasnije postao daleko bogatiji, te račun doveo do milijardi. Njegova prva velika investicija bila je restoran brze hrane, koji je brzo postao izuzetno uspešan. Onda je krenuo sa širenjem, postavši jedan od najvećih franšiznih vlasnika restorana u SAD.

Njegov uspeh nije stao samo na restoranima pošto je ubrzo proširio poslovanje na još veće horizonte, uključujući i vlasništvo nad fabrikom koja flašira koka-kolu, što mu je donelo dodatnu finansijsku moć.

Ovaj neverovatni uspeh van sporta učinio ga je jednim od najuspešnijih bivših NBA igrača, sa bogatstvom koje je daleko premašilo ono što je ostvario kao košarkaš.

O smrti Bridžmena nedugo pošto je čuo vesti oglasio se i Šakil O'Nil koga je ova vest jako pogodila.

- Snažno me je pogodilo ovo. Mnogi to ne znaju, ali čitavu svoju poslovnu karijeru sam gradio prateći put Džuniora Bridžmena. Uvek nam pričaju priče o tome da 75 odsto sportista postane švorc pet godina nakon što završi karijeru. Nikad to nisam želeo, pa sam uvek gledao ljude poput Majkla Džordana, Medžika Džonsona... A onda sam našao i njegovo ime i razgovarali smo. On je imao lanac 'Wendy's', ja sam imao 'Big Chicken'. Pepsi, Koka-Kola... Sve što je on radio pokušavao sam da izvedem i ja po ugledu na njega - rekao je on, pa dodao:

- Zapravo, pre nekoliko dana smo razgovarali i spremali se da zajedno radimo. Upućujem saučešće njegovom partneru, njegovoj porodici, ćerki, sinu. Ovo me je snažno pogodilo, jer je on definitivno bio neko na koga sam se ugledao. Hvale me kako radim jedno, drugo, treće, a da nije bilo Bridžmena ne bih znao gde da počnem. Uvek sam bio tip koji je koristio ljubomoru kao motivaciju. 'Ovaj tip je imao 400 'Wendy's' restorana, pa hajde da i ja nešto uradim', razmišljao sam. Koristio sam to i razgovarali smo, bio je veoma fin prema meni. Išao sam u Lujvil kod njega i delio mi je sve tajne. Ponudio mi je da čak umesto mene obavi neke telefonske razgovore i pomogne mi. Bio mi je blizak prijatelj i kada sam čuo ovu vest morao sam da sednem kod kuće, zato sam i zakasnio malo. Ovo baš boli.

Foto: Printscreen / Instagram / shaq

Od Bridžmena tada se emotivno oprostio i njegov bivši tim, Milvoki Baksi.

- Milvoki Baksi su šokirani i ožalošćeni tragičnom smrću legende i vlasnika Baksa, Džuniora Bridžmena. Njegov dres sa brojem '2' visi pod svodom 'Fiserv Foruma', služeći kao konstantni podsetnik na njegovu neverovatnu igru na terenu i na njegov uticaj na uspehe Baksa. Njegov naporan rad i ustrajnost vodili su ga do statusa jednog od najvećih biznis lidera i prošlog septembra, njegova poslovna karijera postala je potpuno zaokružena kada se vratio u porodicu Milvoki Baksa kao vlasnik. Sećanje na njega uvek će biti inspiracija čitavoj organizaciji Baksa. Slomljeni smo zbog Džuniorove smrti i izražavamo najdublje saučešće njegovoj supruzi Doris, njegovoj deci, kao i čitavoj porodici i svima koji su im bliski - navodi se u objavi.

Koliko je Bridžmen na kraju bio bogat? Forbs je početkom 2025. godine objavio da je njegovo bogatstvo premašilo 1,4 milijarde dolara. Taj podatak sve najbolje govori!

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