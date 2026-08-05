Klub iz Burgosa nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 24-godišnjim krilnim igračem, koji je prethodne dve sezone proveo u FMP .

Radosavljević je prošle sezone u regionalnoj ABA ligi u proseku beležio 9,8 poena, 4,1 skok i 2,8 asistencija za ekipu FMP-a.

Ponikao je u omladinskoj školi Crvene zvezde, a pre dolaska u klub iz Železnika igrao je i za Spartak iz Subotice, zemunsku Mladost, Dinamik i Metalac iz Valjeva.