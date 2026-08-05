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Dvadesetšestogodišnji plejmejker stavio je paraf na jednogodišnji ugovor nakon šest sezona provedenih u NBA ligi, gde je nastupao za Orlando Medžik i Milvoki Bakse.

Nekadašnji 15. pik NBA drafta iz 2020. godine tokom karijere je odigrao 367 utakmica u najjačoj ligi sveta i prosečno beležio 12 poena, 4,1 skok i 3,8 asistencija.

Pre dolaska u NBA proveo je jednu sezonu na Univerzitetu Severna Karolina, gde je prosečno imao 18,5 poena, 5,7 skokova i četiri asistencije po meču, čime je izborio mesto u idealnom timu brucoša ACC konferencije, kao i u trećoj najboljoj petorci konferencije.

Tokom boravka u Orlandu postao je važan deo rotacije, a najbolju partiju pružio je protiv Filadelfije, kada je ubacio rekordnih 37 poena.

Entoni će u Melburnu ponovo deliti svlačionicu sa Džoom Inglsom, nekadašnjim saigračem iz Orlanda.

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