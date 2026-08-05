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Ženska U18 reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva posle pobede nad Turskom 70:67 (19:18, 22:15, 17:17, 12:17).

Tim trenera Miljane Bojović igraće za polufinale protiv Belgije, koja je bila bolja od Češke. Ta utakmica je na programu u četvrtak od 20.30 časova.

1/6 Vidi galeriju Juniorske košarkašice Foto: FIBA

Naš tim je nešto nervoznije ušao u meč i promašio u prva tri minuta nekoliko zicera.

A kada je proradio napad, Srbija je vrlo brzo preuzela vođstvo. Kapiten Milica Mazić je vrlo brzo stigla do osam poena, a Jovana Ilić do pet poena, pa je naš tim rešio prvu četvrtinu u svoju korist sa minimalnom prednošću - 19:18.

Prvu polovinu druge četvrtine obeležila je upravo Ilić. Postigla je sedam poena za tri minuta i trasirala put ka prvom dvocifrenom vođstvu našeg tima koje je donela Anastasija Jovanov u 15. minutu sa 2+1 - 34:24.

U poslednjih pet minuta prvog poluvremena Ema Jeverica je vezala pet poena, a Jovanov dodala još dva, pa je naš tim rešio ovaj deo igre u svoju korist rezultatom 41:33.

Prednost našeg tima je tokom treće četvrtine išla do maksimalnih 13 poena prednosti (47:34), a na kraju četvrtine koja je završena nerešeno 17:17, Srbija je imala sigurnih osam poena prednosti - 58:50.

Poslednja četvrtina donela je veliku dramu. Turska je četiri i po minuta pre kraja prišla na samo tri poena prednosti (66:63) i propustila da dodatno unese neizvesnost.

Naš tim je u posledlji minut ušao sa četiri poena viška, da bi Turska smanjila 42 sekunde pre kraja. Promašaj naše ekipe omogućio je rivalu da 17.5 sekundi pre kraja krene u napad. Jovanov je oduzela loptu i potom faulriana. Pogodila je jedno od dva bacanja, a Turska u preostalih 10.1 sekund nije uspela da poentira.

Sa po 16 poena u našem timu su najefikasnije bile Jovana Ilić (6 sk) i Anastasija Jovanov (6 sk, 3 osv).

Milica Mazić je ostvarila dabl-dabl sa 14 poena i čak 11 asistencija, uz tri osvojene lopte, a dvocifrena je bila i Ana Mutavdžić sa 11 poena (3 sk).