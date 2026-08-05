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Juniorska ženska košarkaška reprezentacija Hrvatske doživela je pravi debakl u osmini finala Evropskog prvenstva u Švedskoj.

1/6 Vidi galeriju Juniorske košarkašice Foto: FIBA

Hrvatska je poražena od Španije sa neverovatnih 100:25 (27:7, 26:4, 19:6, 28:8), pa joj predstoji borba za ostanak u A diviziji.

Hrvatska ni u jednoj od četiri četvrtine nije postigla dvocifreni broj poena.

Hrvatska je prethodno u grupnoj fazi izgubila od Srbije sa 42 poena razlike - 93:51.

Španija će u četvrtfinalu igrati protiv Italije, a pobednik tog meča će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Srbija - Belgija.