Hrvatska je prethodno u grupnoj fazi izgubila od Srbije sa 42 poena razlike - 93:51
Košarka
BRUKA DECENIJE! Hrvatska posle poraza od Srbije sa 42 razlike, izgubila 75 razlike od Španije: Postigla samo 25 poena na celoj utakmici
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Juniorska ženska košarkaška reprezentacija Hrvatske doživela je pravi debakl u osmini finala Evropskog prvenstva u Švedskoj.
Juniorske košarkašice Foto: FIBA
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Hrvatska je poražena od Španije sa neverovatnih 100:25 (27:7, 26:4, 19:6, 28:8), pa joj predstoji borba za ostanak u A diviziji.
Hrvatska ni u jednoj od četiri četvrtine nije postigla dvocifreni broj poena.
Hrvatska je prethodno u grupnoj fazi izgubila od Srbije sa 42 poena razlike - 93:51.
Španija će u četvrtfinalu igrati protiv Italije, a pobednik tog meča će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Srbija - Belgija.
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