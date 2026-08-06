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Jokić dobija pomoć iz Evrolige! Denver dovodi beka koji je ovog leta bio na meti Partizana!

Denver Nagetsi dogovorili su dolazak američkog beka Lonija Vokera IV, koji se zapažene sezone u Evroligi vraća u NBA. Vest je prvi objavio najpoznatiji NBA insajder Šams Šaranija, a ubrzo je potvrđena i iz izvora bliskih Denveru.

Prema navodima američkih medija, Voker će sa Nagetsima potpisati jednogodišnji ugovor vredan 3,3 miliona dolara i tako započeti svoju osmu sezonu u NBA ligi.

Amerikanac (27) je prošlog leta stigao u Makabi Tel Aviv, ali je u ugovoru imao NBA izlaznu klauzulu, koju je sada iskoristio čim se pojavila ponuda iz Kolorada.

1/5 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Ovaj transfer posebno će odjeknuti među navijačima Partizana, pošto se prethodnih nedelja spekulisalo da su crno-beli pratili situaciju oko iskusnog beka i da bi mogao da bude jedno od najvećih pojačanja Evrolige. Međutim, povratak u najjaču ligu sveta bio je prioritet američkom košarkašu, pa je izbor na kraju pao na Denver.

Nagetsi su tokom leta tražili dodatnu širinu u spoljnoj liniji, a Voker bi trebalo da donese poene sa klupe, atletiku i iskustvo. Prošle sezone u Evroligi pokazao je da i dalje poseduje kvalitet za najviši nivo, dok je u poslednjoj NBA sezoni beležio 12,4 poena, 3,2 skoka i 2,5 asistencija po utakmici u dresu Filadelfije.

Za Nikolu Jokića ovo znači još jednu napadačku opciju u timu koji želi da se vrati na vrh NBA lige, dok će Partizan morati da potraži drugo rešenje na tržištu.