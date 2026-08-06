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Jedan od najpoznatijih evropskih šutera stavio je tačku na reprezentativnu karijeru.

Davis Bertans objavio je da više neće igrati za nacionalni tim Letonije, čime je završena priča koja je trajala punih 15 godina.

1/5 Vidi galeriju Bertans u dresu reprezentacije Letonije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Popularni "Letonski laser" bio je jedan od zaštitnih znakova reprezentacije, poznat po neverovatnom šutu za tri poena i sposobnosti da u nekoliko minuta potpuno promeni tok utakmice.

Bertans je kroz godine bio jedan od simbola generacije koja je vratila Letoniju u vrh evropske košarke, a njegov odlazak predstavlja veliki udarac za selekciju koja je poslednjih godina napravila veliki iskorak na međunarodnoj sceni.

Tokom karijere u reprezentaciji, Bertans je nosio dres Letonije na velikim takmičenjima i bio jedan od najvažnijih igrača ekipe. Njegov šut i prepoznatljiv stil doneli su mu nadimak koji ga je pratio tokom NBA karijere - "Latvian Laser".

Iako je još ranije imao pauze i probleme sa povredama, svaki njegov povratak u nacionalni tim izazivao je veliko oduševljenje navijača Letonije.

Sada je odlučio da je vreme za kraj.

Davis Bertans više neće juriti trojke u dresu Letonije, a jedna od najprepoznatljivijih figura evropske košarke odlazi u istoriju reprezentacije.