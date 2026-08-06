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Bio je Loni Voker želja Partizana, ali su se pojavile informacije kako će ipak završiti u Denver Nagetsima.

Denver Nagetsi dogovorili su dolazak američkog beka Lonija Vokera IV, koji se zapažene sezone u Evroligi vraća u NBA. Vest je prvi objavio najpoznatiji NBA insajder Šams Šaranija, a ubrzo je potvrđena i iz izvora bliskih Denveru. Prema navodima američkih medija, Voker će sa Nagetsima potpisati jednogodišnji ugovor vredan 3,3 miliona dolara i tako započeti svoju osmu sezonu u NBA ligi, te će pokušati da pomogne Nikoli Jokiću da prsten vrati u Kolorado.

Da li znate za tešku životnu priču Lonija Vokera? Američki košarkaš prošao je kroz pravi pakao, bio je silovan kao dete i preživeo je taj horor, pa je našao utehu u košarci. Njegovu životnu priču možete pročitati u nastavku teksta...

Kada je stigao u NBA Voker je bio prepoznatljiv po ekscentičnoj frizuri kojom je podsećao na čuvenog lika iz crtaća Barta Simpsona. Ta frizura zapravo je predstavljala njegov beg jezive prošlosti.

Foto: Profimedia

- Pravi razlog zašto sam počeo da pravi to sa kosom je to što mi je frizura bila mehanizam za skrivanje. Tokom petog razreda sam boravio u više porodica i bio sam seksualno uznemiravan, silovan, zlostavljan... Bio sam se navikao, jer u tim godinama ne znaš šta je to - otkrio je pre nekoliko godina Voker.

- Kosa je bila nešto što sam mogao da kontrolišem. Davala mi je samopouzdanje.

Nažalost, tokom pandemije demoni iz prošlosti su ponovo počeli da proganjaju Vokera. Prolazio je kroz izuzetno težak period, ali je uspeo da ga prebrodi.

Pogledao se u ogledalo i rešio da sve ostavi iza sebe.

- Pronašao sam mir i unutrašnju sreću. Oprostio sam svima, čak i ljudima koji ne zaslužuju to. Zašto? Vreme ne čeka nikoga, pa zašto bi ga gubio na njih - rekao je Voker.

1/5 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Ošišao se, ali to nije bila obična promena frizure, već skidanje maske koja je skrivala njegovu nesigrunost.

- Život će uvek biti težak. Morate da igrate sa kartama koje ste dobili i da pokušate da napravite pobedničku ruku. Ako izgubite to nikada nije poraz, to je lekcija - rekao je Voker.

Sa novom frizurom i velikim samopouzdanjem koje je dobio krenuo je i njegov košarkaški uspon. Nakon dobre sezone u Sparsima stigao je u Lejkerse koji su mu dali jednogodišnji ugovor vredan 6,5 miliona dolara.

1/4 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, EPA-EFE/ETIENNE LAURENT SHUTTERSTOCK OUT

Na početku sezone je igrao dobro, prosečno beležio 14,7 poena po meču, ali doživeo je povredu zbog koje je izgubio mesto u timu. Kada se oporavio strpljivo je čekao sa klupe svoju šansu, a bio je heroj nekoliko mečeva u plej-ofu.

Usledio je transfer u Bruklin, pa selidba u redove Žalgirisa i kasnije Makabija. Sada će imati priliku da još jednom ostavi trag u NBA ligi.

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