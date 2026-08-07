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Košarkaš Finiksa Dilon Bruks dogovorio je trogodišnje produženje ugovora sa Finiks Sansima vredno 73 miliona dolara, potvrdio je za ESPN njegov agent Majk Džordž.

Bruks iza sebe ima najbolju sezonu u svojoj devetogodišnjoj karijeri. Prosečno je beležio rekordnih 20,2 poena, 3,6 skokova i 1,8 asistencija za tim koji je bio iznenađenje NBA lige sa 45 pobeda i plasmanom u plej-of.

1/5 Vidi galeriju Iskusni NBA as - Dilon Bruks Foto: Jeremy Chen / Getty images / Profimedia, Mike Christy / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bruks (30) je stigao u Finiks prošlog leta iz Hjustona kao deo trejda za Kevina Durenta. Odigrao je 56 utakmica, ali je propustio 18 zbog preloma leve šake koji je zadobio u pobedi protiv Orlanda u februaru, a na teren se vratio 31. marta.

U plej-ofu je bio najbolji strelac tima sa prosečno 26 poena, uz 43,8 odsto šuta za tri poena, ali su Sansi eliminisani rezultatom 4:0 u prvoj rundi od Oklahome.

Beta