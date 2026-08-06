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Nemanja Nedović, koji je prethodnu sezonu proveo igrajući za Monako, bio je gost podkasta "Kole Point". Govorio je srpski košarkaš o brojnim temama, a prisetio se i odnosa sa bivšim selektorom Aleksandrom Đorđevićem.

Bila je to 2016. godina i prijateljska utakmica protiv Francuske koja je završena pobedom naše reprezentacije 94:88. Orlovi su nakon utakmice izašli u provod, a Nedović se vratio u hotel ranije od ostalih, a potom tamo sreo selektora Srbije u društvu selektora tadašnjeg Francuske Vensana Kolea.

"Sale i ja to i leto na krv i nož. Igramo sa Francuzima u Areni, ja 17 poena, trojka u poslednjoj sekundi, Parkera uništavam bukvalno. Ja sam sad na nebu. Izlazimo svi zajedno posle te utakmice u grad. Međutim, tamo gde smo ja i Boća otišli - katastrofa. Reko ma šta ću ja ovde, odoh u sobu da hladim koleno. Kunem ti se ja sam u dva, pola tri krenuo u hotel, Boća je ostao tu sa nekim svojim društvom. Ovi stariji naravno do pet, šest, sedam ujutru, nema tu vraćanja. Dajem karticu na recepciji i nema nikog, sve super. Neki đavo me natera jer sam čuo glasove da provirim - Sale i Vensan Kole sede i piju piće, pivo, ne znam ni ja. U tom trenutku Sale pogleda u mene, ja u Saleta i on je samo klimnuo glavom. Rekoh: Naje*ao sam sto posto", ispričao je Nedović i dodao:

1/5 Vidi galeriju Nemanja Nedović i Saša Đorđević Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic, Marko Djokovic/Marko Djokovic

"Naravno, sutradan pre treninga ja vidim para na uši, hoće da me zadavi, ali Teo i Pefi Marković ga smiruju govore "polako". Ja sam slagao da sam išao po led za koleno i oni kao išao je po led. 'Nije išao po led za koleno, video sam ga bio je u košulji', govori Sale".

Šta se dogodilo nakon toga?

"Dolazi Pefi (Stefan Marković): Magarče jedan, izvini se Saletu i reci da nisi pio. Ja to uradim izvinim se kažem da sam mislio da imamo slobodno jer smo pobedili i dobro sam odigrao. On me pogleda i kaže dobro, idemo dalje. Prihvati on to, ali znam da me samo čeka".

Međutim, iako je znao da ga "samo čeka", Nedović je odlučio da se našali.

"Ide vežba, u krug trčimo, zagrevamo se... Iamo sam 25 godina i ludu glavu. Mislio sam da imamo odnos, da će on prihvatiti šalu. Prošli smo, ostavili to iza sebe. On i Joca Antonić igraju kao odbranu, mi trčimo lagano i radimo promene i ja mu provučem loptu kroz noge. Tu sam zapečatio sebi sudbinu. Gde god je mogao me je "cepao", izmene, igranje i nije me skinuo protiv Grčke. Pa izađe u medije i kaže: 'Pitajte njega što nije igrao'. Tu me pocepa još", setio se Nemanja Nedović.

Kurir sport/Kole Point

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