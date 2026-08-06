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Mario Hezonja više nije košarkaš Real Madrida, ali ono što je doživeo u dresu kraljevskog kluba očigledno će zauvek ostati u njegovom srcu.

Hrvatski reprezentativac (31) ovog leta vratio se u NBA ligu i potpisao za Klivlend Kavalirse, a nakon četiri godine provedene u Madridu odlučio je da se oprosti od navijača emotivnim pismom koje je objavio na društvenim mrežama.

Njegova poruka brzo je obišla Španiju, a posebno je odjeknula rečenica:

"Real Madrid se ne napušta, Real Madrid se nosi zauvek."

1/7 Vidi galeriju Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Hezonja nije krio koliko mu je klub značio, istakavši da odlazak nije posledica manjka ljubavi prema Realu, već novih okolnosti koje su ga odvele drugim putem.

"Ako me je neko zaista osvojio - to ste bili vi"

Hezonja je istakao da će zauvek pamtiti ljude sa kojima je delio svlačionicu, ali i poseban odnos koji je izgradio sa navijačima Real Madrida.

"Posle dugog razmišljanja tokom proteklog meseca odlučio sam da se usredsredim na ono pozitivno. U Madridu sam imao sreću da delim svlačionicu i život sa neverovatnim saigračima i trenerima, ljudima sa kojima ću, znam, zauvek ostati u kontaktu."

Hrvatski košarkaš poručio je da je upravo kroz te odnose shvatio pravu veličinu ljudi.

"Vremenom sam, polako i često uz poteškoće, naučio da se upravo time meri prava veličina osobe. Veoma sam srećan što sam tako važan deo karijere podelio sa tako bliskim i izuzetnim ljudima."

Ipak, ono što mu je posebno značilo jeste veza sa madridistima.

"Postigao sam nešto veoma teško, nešto što ću sa najvećim poštovanjem i ljubavlju nositi sa sobom do kraja života: vezu sa madridistima."

"Nekad sam vas nervirao šutevima koje sam samo ja mogao da uzmem"

Hezonja se u svom stilu osvrnuo i na svoj prepoznatljivi način igre, ali i na odnos koji je imao sa navijačima.

"Bilo je noći kada sam vas verovatno terao da gubite strpljenje šutom kakav samo Mario može da uzme bez prigovora, a bilo je i trenutaka kada ste vi mene naterali da izgubim strpljenje."

Hrvatski as smatra da je upravo takva veza ono što pravi razliku.

"Pretpostavljam da su takvi odnosi veoma važni. Od prvog dana poruka je bila jasna: osvoji sve."

A prema njegovim rečima, upravo to su i uspeli.

"Uspeli smo: utakmice, bitke, ratove, titule... SVE! Ali ako me je neko zaista osvojio, to ste bili vi."

"Ovo je bilo moje mesto"

Hezonja je poručio da mu je Real Madrid pokazao šta znači pripadati velikom klubu i da će iskustvo iz Španije zauvek nositi sa sobom.

"Naučili ste me šta znači biti deo kluba koji je poput porodice. Učinili ste me pravim pobednikom."

Posebno je istakao spoj svog karaktera sa vrednostima kraljevskog kluba.

"Spoj mog mentaliteta, karaktera, ličnosti i takmičarskog duha sa DNK Real Madrida bez sumnje je jedna od najboljih stvari koje su mi se dogodile."

A onda je priznao nešto što je možda najviše pogodilo navijače.

"Sve sam savršeno shvatio veoma rano, možda i pre nego što sam zamišljao: ovo je moje mesto."

"Odlazak iz mog doma nije bio zbog manjka ljubavi"

Hrvatski reprezentativac posebno je naglasio da odlazak iz Madrida nije došao zbog nezadovoljstva ili manjka poštovanja.

"Ali došao je trenutak za koji sam mislio da nikada neće doći: odlazak iz Real Madrida, iz mog doma."

"To nije odluka koja proizlazi iz manjka vaše naklonosti ili nedostatka želje da se i dalje borim za ovaj grb, već iz okolnosti koje su me navele da krenem drugim putem."

Hezonja je poručio da je tokom boravka u Realu uvek pokušavao da uzvrati ljubav koju je dobijao od navijača.

"Uvek sam se trudio da uzvratim tu naklonost i budem vam što bliže: pre, tokom i posle utakmica, u zakladi, po gradu i, pre svega, na terenu."

Zahvalio se svima u Realu

Hezonja nije zaboravio da se zahvali ljudima koji su bili uz njega tokom četiri godine u Madridu.

"Takođe bih želeo da zahvalim predsedniku Florentinu Perezu i svima koji rade u klubu na ovim divnim godinama."

Posebnu zahvalnost uputio je Albertu Hererosu i Rudiju Fernandezu.

"Želim da zahvalim Albertu Hererosu i Rudiju Fernandezu na njihovoj profesionalnosti, lepim rečima koje su uvek imali za mene, privatno i u medijima, kao i na podršci koju su mi uvek davali."

Posebno mesto u njegovoj poruci zauzeo je Huan Karlos Sančez.

"Posebno hvala Huanu Karlosu Sančezu na svemu što mi je dao i načinu na koji je vodio računa o mom ugovoru kako bih mogao da nastavim san o igranju u NBA ligi."

Dodao je:

"Voleo bih da su svi ljudi tako ozbiljni, tako jasni i tako laki za razumevanje. Uvek ću ceniti odnose izgrađene na reči, poštovanju i poverenju. To su vrednosti koje sam oduvek smatrao temeljnim i ceniću ih gde god da krenem."

"Nadam se da ćemo se jednog dana ponovo sresti"

Za kraj, Hezonja je poručio da iz Madrida odlazi sa istim entuzijazmom i ambicijom sa kojima je stigao.

"Nastavljam putovanje sa istim entuzijazmom i ambicijom sa kojima sam i stigao. Već me poznajete."

Hrvatski košarkaš poželeo je Realu sve najbolje i poručio da će i dalje pratiti klub.

"Nadam se da će nam se putevi jednog dana ponovo sresti. Želim vam sve najbolje i uvek ću pažljivo pratiti tim."

A oproštaj je završio porukom koja će ostati upamćena među navijačima:

"HVALA VAM! HALA MADRID I NIŠTA VIŠE!"