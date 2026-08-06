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Crvena zvezda sprema veliki potez za budućnost!

Prema informacijama iz košarkaških krugova, Andrej Bjelić (18), jedan od najvećih srpskih talenata i član omladinskog pogona Real Madrida, nalazi se nadomak prelaska na Mali Kalemegdan. Za njegov potpis zainteresovan je i Žalgiris, ali su crveno-beli trenutno u najboljoj poziciji da ga dovedu.

Momak iz Čačka poslednje tri godine proveo je u čuvenoj akademiji Real Madrida, gde je izrastao u jednog od najperspektivnijih bekova svoje generacije. Sjajnim partijama u mlađim selekcijama "kraljevskog kluba", ali i u dresu reprezentacije Srbije, skrenuo je pažnju brojnih evropskih klubova.

Eksplodirao na Evropskom prvenstvu

Bjelić je ovog leta nastupio za reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu do 18 godina u Trentu, gde je još jednom pokazao ogroman potencijal.

Visok je 195 centimetara, igra na poziciji beka šutera, a poznat je po izuzetnom šutu za tri poena, dobrom pregledu igre i sposobnosti da pokriva više spoljnih pozicija. U dresu Srbije beležio je zapažene partije, a protiv Slovačke upisao je 12 poena uz odličan šut iz igre i četiri asistencije.

Povratak u Srbiju

Bjelić je košarkaški ponikao u Čačku, da bi kao veliki talenat otišao u Madrid, gde je tri godine brusio formu u jednoj od najboljih omladinskih škola u Evropi.

Sada bi mogao da se vrati u Srbiju i obuče dres Crvene zvezde, koja poslednjih godina sve više pažnje posvećuje razvoju mladih domaćih igrača.

Ukoliko transfer bude realizovan, crveno-beli će dobiti jednog od najtalentovanijih srpskih bekova svoje generacije, dok će Real Madrid ostati bez igrača kojeg mnogi vide kao jednog od budućih nosilaca igre. Za sada iz klubova nema zvanične potvrde, ali prema dostupnim informacijama posao je veoma blizu realizacije.