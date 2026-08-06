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Kako se navodi u saopštenju Pelistera, taj 23-godišnji američki bek šuter, visok 196 centimetara, dolazi kao veliko pojačanje u Bitolj i trebalo bi da povede tim ka novom izazovu u sezoni.

U pet sezona u koledž ligi, Mekdauel je postigao 1.519 poena, a zabeležio je i 317 skokova i 184 asistencije u 92 utakmice.

Ukupni prosek Mekdauela je 16,5 poena, 3,4 skoka i dve asistencije za 26,8 minuta po utakmici, a njegova najbolja je sezona 2024/25. kada je zabeležio 27,3 poena, 4,7 skokova i 2,7 asistencija za Nortvestern Oklahoma stejt.

Mekdauel je bio deo NBA drafta 2025. godine, ali se vratio univerzitetskoj košarci i bio jedan od najboljih strelaca Tarltona, koji je bio među dve najbolje ekipe u ligi.

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