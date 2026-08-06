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Selektor seniorske košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za avgustovski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze: Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Jovan Novak, Marko Guduruć, Nikola Milutinov, Luka Mitrović, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Jović, Nikola Jokić, Mihailo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Džepina.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti Nemanja Jovanović, Ognjen Stojaković, Stevan Mijović i Marko Barać. U dogovoru sa selektorom, Vladimir Jovanović, Tomislav Tomović i Milenko Bogićević neće biti u stručnom štabu u avgustu zbog klupskih obaveza. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Jovan Petrović.

U medicinskom timu su prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Džejson Miler, Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.

Tim menadžer je Nebojša Ilić, ekonom Jovica Aničić, PR menadžer Nina Kolundžija.

Foto: KSS

Reprezentacija Srbije okupiće se 13. avgusta na početku priprema avgustovski FIBA kvalifikacioni prozor. Naša selekcija će odigrati dve prijateljske utakmice sa Francuskom u Beogradu 20. avgusta i tri dana kasnije u Beogradu. Ekipa Dušana Alimpijevića drugu fazu kvalifikacija za Mundobasket počinje 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, a potom igra sa Italijom u Pezaru (31. avgust).

Kurir sport / KSS

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