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Dušan Alimpijević objavio je širi spisak košarkaške reprezentacije Srbije za predstojeće izazove, a jedno ime posebno je oduševilo sve u našoj zemlji. I to nije ime Nikole Jokića!

Naravno, čitavoj Srbiji je drago što će najbolji košarkaš planete Nikola Jokić biti u sastavu, a uz njega i iskusne igrače poput Jovića, Milutinova, Avramovića, Dobrića, Tanaskovića, Davidovca, Mitrovića i ostalih, izdvaja se i ime - Nikola Kusturica!

1/6 Vidi galeriju Nikola Kusturica Foto: Fiba.com

Kusturica spada u red najboljih mladih košarkaša planete i Španci su pokušali da ga privole da u seniorskoj konkurenciji nastupa za njihov nacionalni tim. Zbog toga je Alimpijević, kao što je Kurir najavio, hitno reagovao i povukao potez za budućnost srpske košarke, te pozvao Kusturicu u seniorski sastav!

Poziv u "A" reprezentaciju predstavlja veliko priznanje za mladog igrača, ali i jasan signal da Srbija želi da gradi budućnost sa njim.

U KSS su prepoznali koliko je važno reagovati na vreme i da se ništa ne prepušta slučaju. Poziv Nikoli Kusturici zato nije samo nagrada za odlične partije i ogroman potencijal, već i strateški potez kojim Srbija želi da sačuva jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije i košarkaša koji je zlatna budućnost sporta "pod obručima".

1/9 Vidi galeriju Biser srpske košarke - čudesni Nikola Kusturica Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, na spisku "orlova" se nalaze:

Na spisku se nalaze: Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Jovan Novak, Marko Guduruć, Nikola Milutinov, Luka Mitrović, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Jović, Nikola Jokić, Mihailo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Džepina.

Foto: KSS

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti Nemanja Jovanović, Ognjen Stojaković, Stevan Mijović i Marko Barać. U dogovoru sa selektorom, Vladimir Jovanović, Tomislav Tomović i Milenko Bogićević neće biti u stručnom štabu u avgustu zbog klupskih obaveza. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Jovan Petrović.

U medicinskom timu su prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Džejson Miler, Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.

Tim menadžer je Nebojša Ilić, ekonom Jovica Aničić, PR menadžer Nina Kolundžija.

Reprezentacija Srbije okupiće se 13. avgusta na početku priprema avgustovski FIBA kvalifikacioni prozor. Naša selekcija će odigrati dve prijateljske utakmice sa Francuskom u Beogradu 20. avgusta i tri dana kasnije u Beogradu. Ekipa Dušana Alimpijevića drugu fazu kvalifikacija za Mundobasket počinje 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, a potom igra sa Italijom u Pezaru (31. avgust).

Šta vi mislite, kako će se Nikola Kusturica snaći u dresu reprezentacije Srbije? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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