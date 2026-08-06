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Dvadesetšestogodišnji plejmejker i bek šuter u Vitoriju stiže posle zapažene sezone tokom koje je nastupao u Razvojnoj NBA ligi (G liga), Afričkoj košarkaškoj ligi (BAL) i kanadskom prvenstvu.

Bo je prošle sezone u dresu Vali Sansa u G ligi prosečno beležio 22,4 poena, 5,9 skokova, osam asistencija i 2,1 ukradenu loptu po utakmici.

U martu je prešao u libijski Al Ahli Li, sa kojim je nastupao u BAL-u, gde je ispisao istoriju takmičenja. Već u trećem meču upisao je rekordnih 18 asistencija na jednoj utakmici, a iste sedmice ostvario je i prvi tripl-dabl u istoriji lige sa 11 poena, 11 skokova i 10 asistencija.

Sezonu je završio u kanadskom Kalgari Sardžu, za koji je odigrao šest utakmica.

Boa je rođen u američkoj saveznoj državi Tenesi, a tokom koledž karijere igrao je za Univerzitet Memfis i Univerzitet Teksas Kristian (TCU). Profesionalnu karijeru započeo je 2023. godine u G ligi, gde je nastupao za Saut Bej Lejkerse, Vestčester Nikse i Grinsboro Svorm.

Krajem sezone 2024/25 odigrao je i 15 utakmica u NBA ligi za Šarlot Hornetse, uz prosečan učinak od 7,3 poena, 3,3 skoka, 3,7 asistencija i jednu ukradenu loptu za 25 minuta po meču.

(Beta)